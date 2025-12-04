濫停占位狀況多！ 美式賣場再1家改「停車要收費」

美式賣場的免費停車政策，將改成進場收費。（圖／東森新聞）





美式賣場的免費停車政策，恐怕要成為過去式。有民眾目擊，新北新莊的一間美式賣場，正在動工改換裝辨識系統，因為先前長期遭非顧客占用車位，導致真正來採買的消費者，卻連一個車位都找不到。業者也證實，未來全台還有多家門市將要跟進。

施工人員搬起停車辨識機台，在停車場內加速建置。

有民眾拍下美式賣場新增停車收費系統。（圖／翻攝自FB COSTCO好市多商品消費心得粉享區社團）

這是位在新北新莊的一間美式賣場停車場，原本是開放顧客免費停車，不過現在將要改成進場收費，等於免費停車的優惠，將要走入歷史。

而會這樣做，是因為有太多非顧客的上班族，或附近居民會長期霸占車位，導致很多到場要停車的消費者，完全沒有空間可以停。

廣告 廣告

如今業者也證實，為了要提供會員更好的消費環境，賣場會陸續導入停車收費系統，未來還有五家賣場，也會陸續推動。

消息一出也讓不少人叫好，掀起一波討論。

更多東森新聞報導

美式賣場玩碰碰車？男疑「毒駕」亂衝撞柱又追撞3車

停車場內玩碰碰車？ 男疑「毒駕恍神」撞柱又撞2車

美式賣場黑五倒數亂象多 購物車流浪、代購橫行

