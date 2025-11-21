濫權干預軍檢？尹錫悅再遭起訴！被控出手改海軍陸戰隊溺亡報告、替高層洗責

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓前總統尹錫悅今（21）日再度遭起訴！原因是他涉嫌干預 2023 年海軍陸戰隊員在洪水救援任務中溺亡的調查，試圖以行政力量修改報告內容。檢察官指控他濫用職權，破壞調查組的公正性與獨立性，嚴重踐踏法律程序。

根據《美聯社》報導，南韓助理特別檢察官鄭敏英（Choung Min-young）指出，此次遭起訴的共有尹錫悅、前國防部長李鐘燮等 10 人。他們被控試圖篡改海軍陸戰隊對殉職隊員蔡秀根（Chae Su-geun，音譯）死亡事件的調查報告。

鄭敏英說明，原始調查報告認定一名師長及其他 7 名軍官應對蔡秀根之死負責，但尹錫悅對師長被列入調查範圍「強烈不滿」。青瓦台與國防部高層隨後向海軍陸戰隊施壓，要求修改報告，將該師長從調查名單中剔除，試圖替高層卸責。

海軍陸戰隊調查組組長朴正勳（Park Jung-hun，音譯）不願屈服壓力，仍將原始報告送交警方。此舉引發尹錫悅震怒，他下令官員向警方取回報告，並以「不服從命令」為由解職朴正勳，甚至對他發動調查。

鄭敏英痛批，朴正勳的調查過程符合法律原則，但尹錫悅與其他被訴官員卻「系統性地濫用職權」，嚴重破壞調查程序與軍中法治。對此，尹錫悅方面目前尚未就起訴書內容進行公開回應。

