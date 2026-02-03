濫用免簽出國當車手？韓國警逮捕台灣人數劇增 外交部鄭重呼籲：勿心存僥倖

持台灣護照可免簽證旅遊逾百國，但外交部今（3）日透過記者會鄭重呼籲，近期有越來越多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手，或偷渡至偷渡至緬甸和柬埔寨進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為，國人切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，也應避免心存僥倖，前往海外從事非法行為。



外交部今日上午召開例行記者會，發言人蕭光偉指出，據統計，從今年元旦迄今，韓國警方已逮補6起台灣人涉詐騙案件，相比過去每個月平均才1件，數字明顯增加。外交部發現，近期有越來越多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手，或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。



蕭光偉提到，相關涉案國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或是被詐騙集團控制，甚至遭遇強迫勞動；部分受害者有向我國的相關駐外機構求助，外交部要再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。以泰國為例，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注。

國人赴韓當詐騙車手、運毒 外交部： 應避免心存僥倖 ​

蕭光偉提到，泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。外交部要提醒，是否同意旅客入境，都是由各國主權自行決定，其他任何國家，包括我國在內，都無權干預；國人在入境他國時，也必須如實向當地海關說明入境目的，並遵守當地法律。



蕭光偉續指，再以韓國為例，今年1月以來已發生多起國人赴韓國擔任詐騙車手、運毒，及拍攝軍事設施等違法情形，被韓國警方以現行犯逮捕的案例。國人如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。國人如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。



蕭光偉強調，外交部在此鄭重呼籲，國人切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢。國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。



外交部會後再發布新聞稿呼籲，使用免簽入境資格依照各國規定，多應限於從事觀光、商務、考察等正當交流活動，國人使用時切勿從事非法工作或逾期居留，否則不僅會損害我國的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇，後果嚴重。若有國人在外涉足非法活動，應即刻向當地警方或移民機關自首，並主動聯絡我駐外館處，以合法途徑尋求協助。



