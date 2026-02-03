即時中心／張英傑、許雯絜報導

外交部今（3）日指出，部分民眾利用免簽入境待遇，赴泰國、韓國從事詐騙、博弈或其他非法活動，光是今年1月至今，已有6件國人涉詐被捕案，相關國家已加強入境審查，民眾應避免心存僥倖赴海外從事非法工作，以免遭受重大損失。























外交部今日上午11時，在一樓新聞中心舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；例會並由外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠及財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬進行業務簡報。

首先，蕭光偉表示，請國人謹慎使用免簽入境的待遇，避免涉入海外非法行為，因為近期發現越來越多國人，利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手，或者是偷渡到緬甸、柬埔寨等地進行電信詐騙、組織詐騙或從事非法行為，涉案的國人因為違法被當地的警方逮捕、判刑，或是被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動，部分受害者已經向我國相關駐外館處求助。

接著，蕭光偉說，以泰國為例，部分國人免簽入境之後，私自越境，前往柬埔寨、寮國，在當地進行博弈或詐騙等不法工作，也引起當地政府的密切關注；泰國政府為了防止外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查，外交部提醒國人，是否同意旅客入境，都是由各國政府機關主權自主決定，其他包括台灣在內的國家，都無權干預，國人入境時，要向當地的海關，說明入境的目的，遵守當地法律。

此外，蕭光偉說，再以韓國為例，有多起國人，赴韓國擔任詐騙車手、運毒、拍攝軍事設施等違法事情，這些情況除了被韓國警方以現行犯逮捕，國人在當地若違反相關法律，會受到當地執法檢察機關的調查以及處罰。

有記者追問，是否有相關案件統計數字？對此，蕭光偉說，以韓國為例，從1月到現在，被捕的國人從事詐騙的案件已有6件。

蕭光偉呼籲，不要輕信網路或不明廣告中，提供免費機票住宿等優渥條件海外高薪工作機會，應謹慎查辨真偽，避免因一時疏失，成為詐騙受害者；若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線查詢，國人應避免心存僥倖赴海外從事非法工作，否則會面臨監禁、喪失自由、人身危險，或遭受重大財務損失，自身跟家人會蒙受損失，嚴正提醒國人注意。

原文出處：快新聞／濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」

