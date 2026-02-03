濫用免簽？入境他國進行非法行為 外交部呼籲：避免參與不法活動

台北市 / 林李翰 綜合報導

台灣護照方便，持免簽證將近百餘國。外交部發言人蕭光偉今（3）日指出，近期發現有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行非法行為。以韓國為例，光今年1月就發生6起。並提醒國人在入境他國時，如實向當地海關說明入境目的，遵守當地法律，謹慎利用免簽待遇，避免參與不法活動。

外交部今日舉行「單位主管例行新聞說明會」，蕭光偉表示，外交部發現近期有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。

蕭光偉指出，這些涉案的國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。部分受害者有向我國的相關駐外機構求助，再次提醒國人，謹慎利用免簽待遇，避免參與不法活動。

蕭光偉說明，以泰國為例，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注。為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。

蕭光偉提醒，是否同意旅客入境，都是由各國主權自行決定，其他任何國家，包括我國在內，都無權干預。國人在入境他國時，也必須如實向當地海關說明入境目的，並遵守當地法律。

蕭光偉再舉例，今年1月以來，已發生6起國人赴韓國擔任詐騙車手、運毒被捕案件；另有1起拍攝軍事設施等違法情形遭韓國警方以現行犯逮捕案例。呼籲國人留意，如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰，我駐外館處僅能在當地法律許可及國際慣例下協助聯繫家屬、提供律師名單或進行領務探視關懷，無法干預當地司法程序，相關後果自行承擔。

蕭光偉呼籲，切勿輕信網絡或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線。國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。

