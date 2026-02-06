濫用公務車懲處出爐！監委林郁容「口頭或書面道歉」 王榮璋須注意

監委林郁容（左起）、王榮璋、蘇麗瓊被告發濫用公務車，監察院懲處結果出爐。資料照



監察委員林郁容、王榮璋及蘇麗瓊去年被媒體踢爆濫用公務車，監察院今天（2/6）公布調查與懲處結果，林郁容用公務車接送子女，逾越一般認知合宜使用車輛範圍，須「以口頭或書面於院會時道歉」；王榮璋搭公務車赴理髮院理髮，處分「促其注意」；蘇麗瓊治療牙痛，搭公務車目的為避免執行中的公務中斷，尚且合乎情理，難予苛責。

林郁容、王榮璋及蘇麗瓊去年被媒體踢爆，分別使用公務車接送親友到機場、理髮及看牙醫，遭移送紀律委員會，北檢也啟動調查。

監察院今指出，紀律委員會全體委員經資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議後，完成調查報告初稿，去年12月9日報請院會討論，再依據討論內容修正調查報告，今年1月13日再度送院會審議酌修文字後通過。

調查結果部分，監院表示，林郁容去年5月26日搭乘用車，途中先到監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回台北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍的認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第3款規定，處分「以口頭或書面於院會時道歉」。

王榮璋則是在去年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，囿於清議，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第1款規定，處分「促其注意」。

至於蘇麗瓊，監院指出，蘇麗瓊因牙痛需治療，去年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，再乘原車返回監察院處理公務，核其使用車輛的緣由，係因監察院醫務室暫停服務的替代措施，目的在於避免執行中的公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

監察院指出，對於公務車的管理，因考量監委是特任職政務人員及行使監察職權所需，於「監察院監察委員使用車輛規定」第3點明定其使用車輛的用途，除公務需求事項外，尚及於安全考量及符合社會相當性之活動（含上、下班）。

監院提到，監委屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密性，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件諮詢、約詢、實地履勘、輪值受理民眾陳情、參與各項會議、進行中央及地方巡察、處理調查報告等，其差勤管理與機關正副首長並無二致。

監院表示，本案在法制面、派車制度面，顯然有應改善之處，又對於行政院「車輛管理手冊｣適用範圍、「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」及「監察院監察委員使用車輛規定」的沿革與適用、公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監委公器私用，正人不能正己之質疑，傷害監院形象。相關法規扞格及內部管理疏漏之處，院會已決議相關單位應妥速檢討改善，力求周延。

