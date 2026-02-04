濫用公務車翻篇 李俊俋轉任賴主席特助

曾任監察院祕書長的李俊俋，轉任民進黨主席賴清德特助。（本報資料照片）

監察院3名監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容及祕書長李俊俋，先前遭檢舉涉濫用公務車做私事。4人中懲處最重的林郁容僅要求應於監察院會以口頭或書面道歉，當時請辭的李俊俋更轉任民進黨主席賴清德特助。民眾黨創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌皆批評，監察院就是「官官相護的廢物院」。

監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容於去年5月遭指控，分別以公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場；監察院祕書長李俊俋更以公務車送愛犬去美容，當時也隨即請辭下台，3名監委則是移送紀律委員會。近日監察院已原則通過紀律委員會的報告，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。

去年6月卸任監院祕書長一職的李俊俋，則於民進黨4日中執會中，由身兼黨主席賴清德總統宣布，出任中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助。

柯文哲表示，官官相護本來就預料中的事情，自己還是主張「監院廢掉算了」，監察院長一年多都沒上班，就會想說「既然院長一年都沒上班，這個機關好像沒有也不會怎樣。」因此主張就把監察院廢掉，今年不編列預算，也不用再提名了，趁勢廢掉就好。

黃國昌補充道，監察院這次的作為，只是再度印證台灣人民對監察院印象是「官官相護的廢物院」；遲了整整3個多月的結果，讓人看了不曉得該哭還是笑，「這樣的人要當監察委員，用這種標準要求自己，那要用什麼標準去整飭官箴？」因此未來審總預算時，民眾黨對監察院的預算立場就是「刪到0元，一塊錢都不留」。