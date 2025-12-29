濫用公有清運資源集體收賄282萬 中檢起訴北屯區清潔隊等24人 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員等9人，涉嫌收取薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等業者賄款，開小貨車到業者經營處所非法清運廢棄物，再由垃圾車對接清運，共收受282萬賄款，台中地檢署偵查後，日前依貪污、圖利、違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴張員及業者等24人。

檢方起訴指出，張姓清潔隊員等9人於110年至113年8月間，與薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等業者勾結，收受經營商業所產生的廢棄物，由113年5月1日因非法清運廢棄物而遭解雇的張員指揮，駕駛小貨車到業者經營處所非法清運廢棄物，再由張員視各該日北屯區隊輪值排班情形，由其他隊員將載運廢棄物之小貨車開往大台中環保市場，與清潔隊的垃圾車對接清運。或由另名張姓隊員駕駛垃圾車至中科活力羽球館清運小貨車上之廢棄物，張員等人因此向業者收受新台幣282萬1100元賄款，圖利7名業者共81萬7000元。

中檢分別於9月4日、10月31日搜索台中市政府環境保護局北屯區清潔隊及被告等人住居所、辦公處所等60處，查扣相關證物，並先後向台中地院聲押禁見被告張員等3人獲准。

檢察官並認為，被告張員自102年起任職中市環保局，明知不得以公有垃圾車收運店家產出之一般事業廢棄物，仍為一己私利聘用被告張姓隊員等人，向13名業者非法收運廢棄物並收取報酬，甚至利用長期任職北屯區隊之職務影響力，勾結賴姓等垃圾車駕駛員，以自用小貨車與北屯區隊垃圾車對接方式清運廢棄物。

該行為濫用公有清運資源，使本應由業者負擔之清除費用轉嫁由國家支出，致全民納稅金錢成為渠等不法利益，所舉可謂為「慷全民之慨」，令所有納稅人均成為渠等貪污犯行之被害人，破壞清運管理制度及公平競爭秩序，惡性非謂不重大，然考量被告張員犯後終能坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

