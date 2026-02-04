濫用善心行詐！男子蹲台北車站借路費 4個月得手5次被起訴

台北地檢署認定紀男涉犯詐欺罪，今日偵結將他起訴。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子紀維明去年4月26日起至8月30日期間，在台北車站內蹲點，對多名路人佯稱要搭車返回南部卻遺失錢包、需要車資等方式，向戴姓男子等5人商借1千至1700元不等費用，雖有留下個資，供對方聯繫，被害人事後發現，都是假資料，憤而報警。台北地檢署認定紀男涉犯詐欺罪，今日偵結起訴他。

檢警調查，去年4月26日晚間，紀男在台北車站地下一樓自動售票機前，向戴姓男子搭訕，佯稱身無分文要商借1千元車資，獲戴男允諾後，留下假的電話及個資，取走現金；隔月2日晚間，又向一名鄭姓男子宣稱皮包遺失，用相同方式，騙走1500元。

廣告 廣告

同年8月8、17、30日，又用相同方式向何、吳、鐘姓民眾分別騙1千、1700、1200元，但5人事後依照紀男留下資訊聯繫，卻發現根本找不到人，方知上當受騙，報警處理。

台北地檢署偵訊後，認為紀男涉犯詐欺取財罪，未賠償被害人損失，且犯下5起案件，犯意有別、行為互殊，請法官分論併罰，今依法提起公訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚！嘉義縣砂石車連環撞波及早餐店 店面慘遭撞爛

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

驚險！台南足療店男員工街頭持銼刀行凶 勇警衝出壓制帶回

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

