濫用抗生素！智利鮭魚產業用不良手段快速擴張 助長抗藥性細菌威脅物種

智利雖非鮭魚原生產地，但在40年內已躍升為全球第二大鮭魚出口國，美國與歐盟均為其主要市場。然而《衛報》報導指出，智利鮭魚產業的快速擴張背後，隱藏嚴重的環境與勞動問題。

相較於挪威幾乎停用抗生素，智利一年使用逾351噸，不僅助長抗藥性細菌，也衝擊海膽等物種生存。此外，養殖場工安問題也令人憂心，工人意外喪生數遠高於挪威。

世界第二大鮭魚出口國

事實上，鮭魚並非智利水域的原生魚類，大約40年前，皮諾契特（Augusto Pinochet）獨裁統治時期首批鮭魚從挪威被進口到智利，如今智利已經是僅次於挪威的世界第二大鮭魚出口國，魚類也成為智利最大宗的出口商品之一，總量超過75萬噸，銷往80幾個國家。

智利是美國鮭魚的主要供應國，據統計，智利對美國光2025年第一季，就出口了5萬6474噸，價值共7.6億美元的鮭魚。同時，歐盟也是智利鮭魚進口的第六大市場，從2003年到2024年，進口額增長到2.04億美元。

大量使用抗生素

但智利鮭魚市場的擴張，卻是由「不良方式」驅動的，《衛報》報導，不同於挪威宣布的「幾乎不使用抗生素」，智利養殖場則使用了超過351噸的抗生素。研究顯示，用於鮭魚的抗生素中有70%至80%最終會進入環境。

食用過抗生素的動物，會產生抗菌素抗藥性，可能會促進具有抗藥性的細菌向人類傳播。人類並非抗生素的唯一受害者，有漁民表示，由於鮭魚受污染，造成包括海膽和貽貝在內的許多物種數量減少，他們再也無法靠捕魚為生了。

惡劣的養殖場勞動條件

問題不單存在於抗生素，一名59歲的智利鮭魚養殖場潛水員，被船的螺旋槳擊中頭部、肋骨及喉嚨，因此喪生。該養殖場的其他潛水員表示，這起事故的起因人為疏忽造成的，原本的船隻引擎本應關閉，卻仍開啟，違反了當時的安全規定。

環保非政府組織Ecoceanos主任卡德納斯（Juan Carlos Cardenas）表示，智利鮭魚養殖業的工傷及死亡事故率，佔全球的水產養殖漁業之冠。他解釋，從2013年3月到2025年7月，該行業共有83人喪生，與挪威相比，挪威在過去34年裡僅回報了3起。

納塔萊斯港（Puerto Natales）勞動監察局局長岡薩雷斯（Jorge Ampuero González）表示，他們沒有足夠的人力與設備前往養殖場稽查，因為這些養殖場基本上都需要乘船12小時才能到達。「我們很希望可以改善現狀，但這些方法都難以奏效。」岡薩雷斯呼籲，該行業的可續性應該要取決於鮭魚生產條件。

淡水養殖同樣汙染環境

發生在智利阿勞卡尼亞大區切斯克高地（Chesque Alto）社區的一起訴訟案，就是因為當地鮭魚養殖公司汙染河流而起的。當地居民烏魯蒂亞（Angelica Urrutia）表示，自從養殖公司進駐後，原本河裡的魚都消失了，野生動物也銷聲匿跡。

經過檢驗，汙染河流的是一種致癌的化學物質，在智利，這種物質在養殖鮭魚的過程中常被拿來消滅寄生蟲。所幸在繁瑣的訴訟過程過後，該養殖公司被迫停業八個月，並面臨行政處罰。身為當地原住民的烏魯蒂亞，又可以在河邊採集藥草，進行祭祀或治療。

