濫用江啟臣公務車？週刊爆「耍官威深夜接送」 林姓主任：都是烏龍爆料

記者詹宜庭／台北報導

立法院副院長江啟臣辦公室林姓主任遭爆濫用副院長首長專車，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課等。面對爭議，林姓主任表示，「立法院已經有回應了，我只能說很多都是烏龍爆料，不好意思。」

鏡週刊報導指出，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

廣告 廣告

對此，林姓主任表示，「立法院已經有回應了，我只能說很多都是烏龍爆料，不好意思。」

更多三立新聞網報導

辦公室主任遭爆濫用公務車！江啟臣：若有檢討改進，再犯就開除

江啟臣惡霸主任／誰敢拒絕大主任？ 她掌握1權力司機工友任她使喚

江啟臣惡霸主任／深夜接送、清晨專載 直擊江啟臣座車淪主任私人小黃

鄭習會明年3月登場？江啟臣曝「鄭麗文沒向我提過」：盼能有更充分說明

