濫用職權！美警藉攔查女駕駛 私自竊取手機裸照與性愛影片

美國密蘇里州聖路易郊區的前警官阿爾卡拉（Julian Alcala）2日承認，在去年數個月內，他利用職權攔查了至少20名女性駕駛，並以檢查車輛文件為藉口，私自翻閱她們的手機，並竊取其中的裸照或性愛影片。

美國前警官阿爾卡拉攔查了至少20名女性駕駛，並私自翻閱她們的手機。 （示意圖／unsplash）

《美聯社》4日報導，涉嫌嚴重濫用公權力阿爾卡拉，已與聯邦檢察官達成認罪協議，坦承犯下20項故意侵犯公民權利的罪名，為此一連串的非法搜查和扣押行為承擔法律責任。

根據認罪協議的詳細內容，阿爾卡拉的犯案模式具有高度的欺騙性與系統性。他於2024年2月攔下一名女性駕駛後，聲稱需要確認她的保險資訊，便將她的手機帶回自己的警車內。但他實際上卻翻查了該手機，發現一段性行為影片，並將該影片傳送到自己的手機上，同時也將該名女性的裸照拍下。在接下來的三個月裡，他以同樣的藉口，從其他19名女性手中取得手機，私下搜尋裸露影像並拍照存證，構成大規模的公然侵犯隱私行為。

廣告 廣告

美國前警官阿爾卡拉攔查了至少20名女性駕駛，並私自翻閱她們的手機。 （示意圖／unsplash）

阿爾卡拉最終東窗事發，是源於第一位受害者發現了異狀。該名女性在檢查她手機的「已刪除訊息」記錄時，赫然發現她的性愛影片被傳送給了一個未知號碼。她隨即報警聯繫聯邦調查局（FBI），FBI藉由追蹤該號碼，鎖定了阿爾卡拉，並執行了搜索令。搜索結果證實，阿爾卡拉的設備中存有大量從其他19名受害者手機中竊取的裸照，證實了這一系列非法侵犯行為。

根據與聯邦檢察官達成的協議內容，這位前警官阿爾卡拉對20項「故意剝奪他人免受不合理搜索和扣押權利」的罪名表示認罪。他所認的每項罪名最高可判處一年徒刑，作為交換，檢方撤銷了一項重罪妨礙司法公正的指控。現年30歲的阿爾卡拉目前仍獲准保釋，等待法院於明年3月11日進行最終的量刑判決。

延伸閱讀

NBA/保羅遭釋出內幕曝！領導風格受不了 快艇終止5連敗

NBA/字母哥打3分鐘傷退！教頭滅火：他從沒要求交易

曾與Kobe、歐尼爾聯手！湖人前中鋒坎貝爾逝世 享年57歲