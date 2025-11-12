濫訴惡鄰居2／小豪宅官司多到特製「訴訟欄」 物管也受害「年換8祕書」
北市中山區知名小豪宅社區「基泰之星」，今年7月之際，329名住戶都收到主委彭麗慎的一封信，信中提及「社區接續有3位住戶的對管委會濫告，相當程度打擊管委會士氣」，據瞭舉，該社區管委會長年紛爭不斷，也波及服務社區的物管人員，導致社區「一年換了7、8個秘書！」
「基泰之星」位於中山區農安街上，緊鄰晴光商圈，基地面積435坪，總戶數329戶，大多為10坪上下小套房，屋齡16年，為在地知名小坪數豪宅社區。
記者走訪，美輪美奐的大廳一隅，除了設置社區公告欄外，竟還有「訴訟欄」。彭麗慎告訴記者，社區共有3個濫訴人物，經常在社區找麻煩提告，為反對而反對，也因為訴訟太多，花了不少律師費，為了讓社區住戶了解社區事務，才特別設置了「訴訟欄」。
「不只告管委會，還告秘書、保全，我幾乎每個月都在跑法院，曾經一個月跑4次，還被告求償200萬元。」今年70多歲的社區主委彭麗慎，大家都叫她「彭姊」，她義憤填膺地告訴CTWANT記者，她當委員是無給職，在這個社區出錢又出力，結果還要被抹黑。
3位濫訴人中，最誇張的就是陳姓前主委，與管委會的糾纏起於2017年，要求他返還溢領的車馬費，自此後，陳即成了社區頭痛人物，到處提告，「光是應付陳XX的官司，就花了50~60萬元的律師費。」彭麗慎說。
「他們這幾個人太離譜了，有理、沒理全都胡說八道、都亂講！」同樣姓陳的上一任主委，也在一旁抱怨，他搬來3年多，連認識都不認識，就莫名其妙被告，他也因此欽佩彭麗慎有這樣的體力、心力應付這些濫訴人，「要是像我，我就垮掉了，這個精神壓力太大了。」
彭麗慎無奈表示，因為社區有頭痛人物，沒有人敢當委員，而她因為做事沒有私心，又不怕麻煩、出錢出力，所以住戶都支持他，不是擔任主委就是副主委，但卻因此被有心人說閒話。
彭麗慎說，因為社區多是套房，大多是出租，且車位與房子分開出售，因此衍伸出出入複雜，及各種利益問題，但她多年來努力提升社區品質，將車位所有權人和住戶通道分離，還讓大家有回饋金可以領，為社區盡心盡力有目共睹。
該社區物管公司鄭姓督導也出面力挺彭麗慎，他表示，套房社區，人員流動和管理本來就比較複雜，但在彭姊的帶領下，16年社區依舊維持很好的品質，也因此彭姊在社區擁有很高支持度，每年都在管委會的體制中。以7月區權人大會來說，社區總計329戶，有195戶出席，超過190票都選她擔任主委。
不過，也因為每個人在社區想推動的事物不同，鄭姓督導觀察，當一些提案被否決時，就產生意見分歧、派系，甚至對簿公堂。他所督導的10個社區中，就屬「基泰之星」矛盾最嚴重，訴訟都打不完，且一再對相關人士提告。
據了解，該社區配置2位秘書1個保全，由於管委會長年紛爭，物管同仁都很害怕，造成離職率特別高。鄭督導坦言，「社區一年換了7、8個秘書！」一位保全組長蔡先生就說，他來社區服務還不到1年，已經是這裡目前最資深的員工。
深耕中山區不動產的聯勝房屋專任約經理陳泰源表示，「基泰之星」擁有飯店式管理、公設多元，雖然社區有頭痛鄰居，但管委會管理維持得當，整體社區環境質感良好，也讓租金和房價行情皆穩定，且高於其他同齡住宅大樓。
對此，陳姓前主委表示，「基泰之星」管委員會近期（第十六屆）多項決議正遭受住戶提起訴訟，核心爭議為管委會「濫用公共基金」、「侵害區權人權益」，並有「固定人士長期把持社區事務的嫌疑」。
他進一步指出，第一項爭議是管委會通過動用社區公共基金，為委員個人遭受住戶提告的法律訴訟支付律師費，此為公器私用，違反正當性與衡平性原則；第二項爭議點在於委員任期從1年修改為2年，連選可連任1次，形成4年任期，這項修約是為「固定委員長期把持社區管理權鋪路」。
第三項為回饋金發放標準的再議案。管委會新增條文，對與委員進行訴訟或散播誹謗訊息的住戶，不予發放回饋金，被批評為針對性的懲罰，明顯選擇性侵害區分所有權人權益。最後，主委動用緊急修繕預備金的權限，從2萬元暴增至10萬元，且未明確定義「緊急修繕」範疇，此決議被質疑大幅擴張主委權力。
針對用手機對社區秘書錄影，他則解釋，因為彭麗慎都會在群組誣陷他，「我根本沒刁難過物管人員，我的錄影畫面就作為彭麗慎誣陷本人時作為錄影證據畫面。」
