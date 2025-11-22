濫訴無解 教團批毀師滅校
教師團體多次抗議之下，教育部終於預告「校事會議」相關辦法修正草案，新增不接受匿名投訴等規定，但全國教師工會總聯合會仍不滿，嚴厲譴責草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，憂心甚至會變本加厲，治絲益棼。
全教總指出，教育部逾越授權，草案中讓檢舉案件須要進行長達2至3個月的派員直接調查、製作調查報告並報主管機關備查，與學校依據目前現行考核辦法，將平時考核獎懲結果報主管機關核定程序嚴重競合。草案將讓同一件情節輕微投訴事件，被兩套程序同時綑綁，更加深學校困境，讓教師更茫然。
全教總直指，教育部長鄭英耀曾多次對外表示，修法重點是要解決大小案都進校事會議的濫訴問題，但受理與否機制，仍是由校長從校事會議5人中，找其中3人決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋。如此取巧作為，讓鄭英耀的承諾成為如同「烏龍踅桌」，令人遺憾。
全教總更質疑，此次預告草案，能夠避免無成本濫訴、透過輿論無限上綱，或任人網路公審的亂象嗎？看不出教育部維護教師受正當程序保障的決心，更沒有提供無辜受牽累教師補償機制，即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際上無助抑制濫訴。
國教行動聯盟則支持設立匿名不受理等受理門檻，但也提及草案未明確規定「單一事實審認、不得重啟事實調查」，否則同一事實可能在校事會議、教評會、考核會間來回重查，容易讓結論不一致。而若會議沒有外部委員常態化、全國人才庫，面對特教、運動教練等專業情境，仍會有相當的誤判風險。
