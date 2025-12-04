濱崎步上海取消演出「已返回日本」 登音樂節霸氣發聲

濱崎步已經返回日本，登音樂節開唱曝最新近況。（資料圖／盧禕祺攝）

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天因「不可抗力因素」遭到取消，後來她曬出無觀眾的現場舞台照，並發文「最難忘的演出」，掀起外界討論。如今事隔多日，濱崎步目前已返回日本，更在風波後出席日本節目演出。

濱崎步3日在社群曬出多張照片，只見她頂著金色短髮，身穿一襲全白長裙，平口設計露出胸上大片白皙肌膚，渾身散發天后氣息。原來她從大陸返回日本後，還登上日本節目《FNS歌謠祭》演出，更發文寫下：「I keep moving forward, because I am ayu.（我會繼續前進，因為我是濱崎步）」

廣告 廣告

另外，她也分享一段影片，記錄了她出道以來參與各種活動的花絮，呼應自己2004年發行的歌曲〈Moments〉，並感性向節目道謝：「謝謝你讓我們展示『Moments』（每個瞬間）」，同時加碼演唱今年推出的新歌〈mimosa〉，感動不少粉絲。

先前，濱崎步11月28日得知上海演唱會取消，卻在網路上流出一張現場照片，疑似她堅持站上舞台完成演唱，還發文說：「雖然有14000個空位，但我感受到了來自世界各地觀眾的濃濃愛意，這對我來說是最難忘的演出之一。我由衷地感謝200位中國和日本的工作人員、樂團成員和舞者，是他們讓這場演出成為可能。」

更多中時新聞網報導

NBA》16戰苦吞14敗 快艇瀕臨崩潰

台灣鯛排禁藥羅生門 追抽驗端 合作社未檢出 高市指不同檢體

NBA》暴龍強勢崛起 雷霆湖人連勝不止