濱崎步上海唱空場！「一人表演」照片曝光：最難忘演唱會

日本歌手濱崎步在上海演唱會面臨前所未有的挑戰，原定於11月29日舉行的上海場演唱會，因「不可抗力」因素被迫取消，卻仍堅持在空無一人的場地完成完整表演。面對14000個空座位，她從頭唱到安可曲目，展現超凡的敬業精神。這場特殊演出不僅讓她感受到全球粉絲的支持與愛，也引發社群媒體熱烈討論，香港藝人黃秋生更公開讚揚她是「真正的藝術家」。

即使濱崎步上海演唱會被取消，她堅持唱完一整場演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步睽違16年才重新展開亞洲巡迴演唱會，2024年她前往大陸多個城市表演，以華麗舞台和百變造型贏得歌迷讚賞。然而，上海場演唱會卻在開唱前一天突然宣布取消。儘管官方僅以「不可抗力」因素說明，但許多人對真正原因心知肚明。面對已搭建完成的舞台和上百位待命的工作人員，濱崎步決定不讓努力白費，一人完成了整場演出。

濱崎步在社群媒體分享了這場特殊演出的心情，她表示：「空了14000個座位，卻感受到來自世界各地粉絲的喜愛，這是我最難忘的演出之一。」她還發布了多張舞台照片，乍看之下就像演唱會如期舉行一般。這些照片展現了她在空蕩場地中專業演出的每一刻，讓粉絲們既感動又心疼。

濱崎步曝光多張照片。（圖／翻攝濱崎步IG）

這場取消的演唱會為主辦方帶來巨大經濟損失。官方已承諾退票，若以中間票價計算，損失約達2000多萬人民幣，相當於8000萬台幣。儘管如此，濱崎步的敬業表現贏得了廣泛讚賞。

香港藝人黃秋生在社群媒體上發文讚揚濱崎步是「真正的藝術家」，引發熱烈迴響。雖然有些網友質疑照片真實性，但粉絲們立即反駁，指出濱崎步本人已經證實了這場特殊演出。

