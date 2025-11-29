濱崎步上海場取消！傳她「面對空館獨唱」只為給粉絲交代 孤單背影曝光

娛樂中心／綜合報導

日本天后濱崎步原定 29 日在上海體育館開唱，上萬張門票幾乎售罄，工作團隊 200 人更花了 5 天完成舞台搭建。沒想到就在前一天，主辦臨時通知演唱會取消，引發大批粉絲不滿。受到中國近期大規模抵制日本藝人活動影響，多組日籍明星演出遭喊卡，濱崎步也成為最新受害者。

網路上流出濱崎步在空場演出的畫面。（圖／翻攝自小紅書）

濱崎步本人 27 日才發文向粉絲報平安，表示已抵達上海準備開唱。為了替香港宏福苑大火致哀，她甚至主動調整演唱會內容，取消紅色系服裝與火焰特效，並請粉絲以深色穿搭入場，盼以音樂傳達祈願。然而，最終取消通知卻在 28 日晚間毫無預警下達，讓她與團隊一度難以置信。

儘管演出被迫喊停，網路上傳言濱崎步仍做出令人動容的決定，她按照原定流程登上空無一人的舞台，穿著完整舞台服、面對空蕩蕩觀眾席，將整場演唱會從頭到尾認真唱完，並全程錄製，表示會在「合適的時機」公開，送給原本應該在現場的歌迷。社群上流出她在空場演出的畫面後，粉絲看得又心疼又感動，紛紛留言：「僅僅是為了給粉絲一個交代，太敬業了」、「沒有觀眾，卻成就最有感染力的舞台」。

近來因不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，中國網路社群出現抵制風潮，多名日本藝人活動被以「不可抗力」原因取消。濱崎步雖然早已進入待命、彩排、祈福階段，仍在開唱前一天遭全面喊卡，也讓不少粉絲留言批評「毫無預警、太不尊重」。目前濱崎步方面尚未證實錄製內容，但大批粉絲都相當期待。

