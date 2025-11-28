濱崎步上海場取消！為香港祈福「舞台卻一夜被拆光」 她淚歉：非常心痛

娛樂中心／綜合報導

濱崎步演唱會在前一天臨時喊卡。（圖／讀者提供）

香港大埔宏福苑26日發生嚴重五級大火，歷經43小時灌救後，香港消防處28日宣布大致撲滅，這起全球關注的重大災難，也讓許多藝人紛紛以行動表達關懷，濱崎步原定 29 日起在上海東方體育中心舉行演唱會。因為香港發生重大火災，她先前在社群平台宣布，將取消原本規畫的煙火與火焰特效，並請工作人員與舞者避免穿著紅色系服裝，同時也會調整舞台呈現，希望以更低調的演出方式向香港致意。她透露，這次亞洲巡迴的第一站正是香港，因此當地粉絲給予她的溫暖與鼓勵，令她感念至今。

不過演唱會前一天，上海場卻突然傳出「臨時喊卡」。28日晚間開始，網路陸續出現舞台撤場的照片，現場裝置正被拆除，黃牛也開始退票，售票平台同步關閉售票頁面，不再販售新票，讓已買票的歌迷一度陷入混亂。目前主辦方尚未發布正式公告，外界猜測可能與近期中日關係緊張有關，而同時間多組日本藝人上海演唱會也因「不可抗力」陸續取消，使取消傳聞更添疑點。

濱崎步在社群上發聲道歉。（圖／翻攝自IG @a.you）

濱崎步稍晚則透過社群發出中、英文長文，證實她是在29日上午接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約 200 名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。

她寫道：「我無意評論我不了解的事情，但無法讓 200 名如此努力的工作人員看到成果，我非常心痛。」更令她難過的是，連向粉絲道歉的機會都沒有，「原本預計會有1萬4千名從中國、日本以及其他國家來的粉絲，我甚至無法在舞台上親口向他們致歉，就必須面對舞台被拆除的現實，現在仍難以消化。」

濱崎步強調，她會持續尋找能夠向粉絲傳達心意的方式，也希望大家能理解目前的困境。由於官方仍未公布後續安排，購票歌迷持續關注演唱會是否有機會補場或退款事宜。



