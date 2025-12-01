濱崎步上海場喊卡「0觀眾照演出」賈永婕敲碗來台

賈永婕敲碗濱崎步來台開唱。（圖／鄧博仁攝）

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位以「不可抗力因素」取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，讓不少粉絲看了相當心疼，得知此事的101董座賈永婕，稍早也在社群發聲回應。

濱崎步演唱會無預警喊卡後，親自發聲明向工作人員及粉絲致歉，坦言臨時接到取消演出的通知，感到相當錯愕，即便沒有觀眾入場，她與舞群依舊按照流程演出，事後還強調是「最難忘的演出」，不過依舊難掩無奈心情，101董座賈永婕得知此事後，在社群轉發相關報導，她表示今年八月錯過濱崎步來台演出，至今仍感到相當遺憾，希望大家能敲碗她再來演出，接著發自內心大讚：「她真的是一位臨危不亂、堅持到底的大藝術家」。

PO文曝光後，引起眾多網友共鳴：「濱崎步用沉默的力量表達訴求，展現出天后的高度」、「要請賈董幫忙促成此事了」、「期待步姐再次來台灣開演唱會」、「快來台灣吧，讓妳再次感受我們台灣滿滿的熱情」。

濱崎步得知香港惡火奪走百命後，立刻透過社群平台發聲悼念，強調演唱會取消火焰特效，並呼籲粉絲切勿穿紅色系衣服到場，沒想到演唱會卻遭到取消，讓她難過到表示舞台是2百位工作人員，耗時五天一起完成的成果，如今得眼睜睜看著舞台被拆掉，讓她坦言難以置信，只能先發聲明懇求所有人的諒解。

