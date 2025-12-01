濱崎步上海場被喊卡對空座位開唱！蔣萬安表態：絕對歡迎她再來台北

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制，連日本天后濱崎步在上海的演唱會都被取消。但濱崎步仍對著1萬4千個空座位開唱，並全程錄製，甚至轉發多則「繁體中文報導」。對此，台北市長蔣萬安今（1）日表態，絕對歡迎濱崎步下次再來台北，也會持續給濱崎步驚喜。

蔣萬安今天到台北市議會接受市政總質詢，會前被媒體問到，濱崎步對空座位開唱，會不會覺得心疼？蔣萬安回應，不久前濱崎步來台北開演唱會，特別送上小籠包跟鳳梨酥，他也親手寫了一張卡片送給濱崎步，還送了濱崎步很喜歡的Hello Kitty悠遊卡。

廣告 廣告

蔣萬安說，台北絕對歡迎她下次再來，而且會繼續給她驚喜。媒體追問，會繼續邀請濱崎步來台北開唱？蔣萬安說，非常歡迎。

至於雙城論壇時間，蔣萬安重申，現在大概確定是在12月底，行政細節還在跟上海方協調，確定結論一定會跟大家報告。

更多三立新聞網報導

濱崎步上海演唱會遭取消 陳其邁：歡迎來高雄

無懼中國！日相高市早苗高支持度 濱崎步的零觀眾演出

濱崎步IG發台媒報導酸中國！網揭超狂過去：很多人不知她當年多反骨

上海開唱前突被喊卡！濱崎步瘋轉台灣報導反擊 明年澳門最終場留懸念

