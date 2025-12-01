濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安：台北歡迎她再來

日本天后濱崎步原定到上海開演唱會，但演出被臨時取消，引發許多歌迷不捨。高雄市長陳其邁表示，他個人非常喜歡濱崎步，並歡迎她來高雄。台北市長蔣萬安今（1）日被問到相關問題時，也不甘示弱表示，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，並會繼續給她驚喜。

蔣萬安透露，上次濱崎步來台北開演唱會時，市府特別準備了小籠包與鳳梨酥，親手寫了卡片送給她，還贈送她喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡。他強調，台北非常歡迎她再度造訪，也會繼續給她驚喜，期待她再次來台。

