濱崎步上海對1.4萬空位開唱 陳其邁、蔣萬安招手：歡迎來台

日本天后濱崎步原要在上海舉行演唱會，卻因中日關係緊張而被迫取消，但她仍在無觀眾情況下完成表演。對此，高雄市長陳其邁直呼歡迎她來高雄，不過也要看她時間能否配合；台北市長蔣萬安也稱，台北歡迎濱崎步再來台北辦演唱會。

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化，中國單方面不斷取消日本藝人在中國的活動，引發爭議。濱崎步訂11月29日在上海體育館舉辦演唱會，但開唱前1天遭取消，錯愕的她仍選擇在毫無觀眾的狀態下登台表演。濱崎步11月30日晚間於Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4,000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

陳其邁今（12月1日）於市議會接受媒體聯訪時表示，演唱會、藝術文化不該受到政治干預，中方用該種粗暴方式，相當不可取。對於網友敲碗「濱崎步來高雄開唱」，他聲稱個人很喜歡濱崎步，她很有自己的風格，在台灣也有非常多的歌迷，演唱會應該要有自由的氣氛，才會蓬勃發展。他歡迎濱崎步到高雄，但要看她的時間是否能配合，並強調「一定非常歡迎她來」。

蔣萬安今日下午前往市議會總質詢，對於濱崎步上海演唱會被取消一事時表示，「不久前濱崎步來台北開演唱會，我們特別送上小籠包、鳳梨酥，我也親手寫了張卡片送給她，也送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜」。面對媒體追問會繼續邀請濱崎步？蔣萬安回應「我們非常歡迎」。

