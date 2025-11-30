濱崎步上海演出臨時遭喊卡...她在無觀眾場館「從第一首唱到安可曲」！中國網友抱屈：政治問題帶來麻煩

日本首相高市早苗「台灣有事說」後中日情勢逐漸緊張，日本天后濱崎步昨日原要在上海開唱，卻在演出前一天遭喊卡，外界普遍認為與中國抵制日本分為有關。不過，濱崎步仍在空無一人的體育館照常登台、完成一場「一個人的演唱會」，錄下全程準備日後公開回饋粉絲，讓不少歌迷為她抱屈、感動。

中國主辦方於28日下午宣布取消原訂29日在上海浦發銀行東方體育中心的演唱會，承諾30日內全額退票，中日200名工作人員則在接獲通知後立刻啟動拆台。

在演唱會遭取消後，濱崎步28日先透過社群媒體向所有籌備演唱會工作人員、舞者、樂團成員、準備到場支持的粉絲道歉。

濱崎步昨日又透過社群平台表示，「在昨天收到取消演出的請求後，我們依然在沒有觀眾的情況下，完成了從第一首歌到安可曲的整個表演。」她更透露，所有舞者、樂團與工作人員仍以最真誠、最熱情的狀態全力投入，就像台下真的坐著那原本應該到場的1萬4000名觀眾。

濱崎步並在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的人，我至今也仍如此堅信著」。

對此，不少粉絲在下方留言打氣，還有人中國粉絲留言表示：「這次因為最近的政治問題，給妳和整個演唱會工作人員帶來了麻煩，感到非常遺憾。希望妳能理解，政府的立場不能代表所有一般民眾的想法。」

