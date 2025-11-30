濱崎步上海演出被迫喊卡！堅持對「1萬4千空座開唱」現場照曝光

濱崎步錄製無人演唱會。（圖／翻攝臉書／浜崎あゆみ ）

日本天后濱崎步原定11月29日在中國舉行演唱會，卻因日本首相高市早苗針對「台灣有事」發表敏感言論，引發中日關係緊張，導致包括她在內的多位日本藝人行程受阻。濱崎步的演出更在開唱前一天臨時取消，儘管如此，她仍選擇登台錄製「無人演唱會」，對著台下萬人空座位演出，並在社群上抒發心聲。

濱崎步稍早在社群媒體發文，並曝光當日無人演出的現場畫面。畫面中可見她與樂團、舞者與工作人員一同完成錄製，她表示，雖然面對的是台下14000個空無一人的座位，但她依然深刻感受到來自全球歌迷的愛與支持。她特別感謝歌迷的鼓勵與幕後團隊的全力投入，讓這場「特別演出」得以完成。她坦言，儘管當天現場沒有觀眾，這依然是她演藝生涯中「最難忘的一次演出」。

濱崎步因政治關係無法開唱，仍照常對著空座位演出。（圖／翻攝臉書／浜崎あゆみ ）

濱崎步演出後在社群上訴說心聲。（圖／翻攝臉書／浜崎あゆみ ）

日前，濱崎步親自證實上海演唱會改為錄製無人演唱會的消息。她表示，自己無意針對政治或不熟悉的領域發表評論，但對於原本參與本次活動的上百位中日工作人員、舞者與樂手無法順利演出深感抱歉。

她也提到，最令她難以釋懷的，是無法親自向遠道而來的歌迷表達歉意，最終只能眼睜睜看著舞台拆除，直言「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起」。

濱崎步的貼文與無人演唱會畫面曝光後，迅速引起網友熱議，「暴政或許可以阻止一場表演，但永遠無法阻止真正的藝人表演和感動她的觀眾」、「你是真正的藝術家」、「你創造了歷史」、「你用愛擊敗了粗魯的中國政府」、「你太棒了！我很自豪地告訴大家，你是我的偶像」。

