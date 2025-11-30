濱崎步上海演出遭喊卡! 中國粉絲轟:政治不要碰音樂

生活中心／綜合報導

日本歌后濱崎步原訂週六在上海舉辦演唱會，不料演出前一天，遭中國政府打壓，演唱會被迫取消，最後她獨自一人對著空無一人的觀眾習，完成表演，讓許多粉絲心疼，就連中國粉絲也罕見砲轟政治不要碰音樂，最噁心的是『不可抗力』四個字，"濱崎步都唱完了，你們卻連一句道歉都沒有"。

日本歌后濱崎步，原定週六要在上海開唱，吸引上萬名粉絲搶票，不料演出前一天，遭中國政府施壓，演出被迫取消，最後濱崎步還是堅持在沒有觀眾的情況下獨自登台演出。

濱崎步上海演出遭「不可抗力」喊卡！ 中國粉絲轟：最噁心這4字

濱崎步原定週六上海開唱，被迫取消。（圖／大步整合行銷）





身穿表演服飾，站在舞台上，儘管沒有半個歌迷，濱崎步依舊賣力演出，畫面曝光後也讓不少粉絲心疼，大讚好感動，這就是平成歌姬的氣度，就連影帝黃秋生都讚嘆濱崎步，是真正的藝術家。

事後濱崎步也在社群發文證實，在沒有觀眾的情況下完整唱完所有曲目，所有舞者與工作人員，也盡全力演出，就像站在14000名觀眾面前一樣，讓大批粉絲心碎又心疼。





濱崎步曝心聲。（圖／民視新聞）

濱崎步曝心聲。（圖／民視新聞）





就連中國粉絲也罕見集體開嗆，怒轟"政治不要碰音樂"、"最噁心的是『不可抗力』四個字"，"音樂是自由的，政治別碰濱崎步"、"濱崎步都唱完了，你們卻連一句道歉都沒有"，甚至有粉絲罵到上熱搜，被外界形容是「中國網友難得的團結」，中國政府對日本演藝人員打壓的力道持續加重，多場演出活動也接連被迫取消。

