濱崎步上海演唱會取消「空場照唱」！中共戰狼逆風認：中國損失超過日方
娛樂中心／黃韻璇報導
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。濱崎步中國演唱會遭取消，許多小粉紅叫好，不過前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進談論到此事，就逆風坦言，這個時候取消，對中方的損失可能已經超過對日方的損失。
胡錫進昨（30）日在微博發文，談到濱崎步上海演唱會被取消一事，提到中國制裁日本是一步大棋，暫停日本藝人在中國演出，是其中的一部分。他表示「堅定支持這項大舉措，藝人在每個社會都有較大影響力，日本藝人因為高市早苗的惡劣對華態度受到牽連，會在日本社會內部增加對事情態嚴重性認知的發酵」，但胡錫進也說，這次的對日制裁是長期的，中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且減少中國機構和公眾的連帶損失。
胡錫進直言，這次濱崎步上海演唱會在「最後時刻」取消，引來一些爭議，包含中國演出公司違約和前期準備的投入都會產生代價，上海市和交通部門也減少了一塊消費，部分從外地已經提前趕到上海的觀眾撲了空，還有大量已經購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂了周末計劃，這些合在一起都是中方的損失。
他坦言，「由於濱崎步的演唱會定於週六舉行，到週五時圍繞它形成了特殊情形，這個時候取消它，對我方的損失已經可能超過對日方的損失」。胡錫進喊話，「暫停中日演藝交流，不會設計得那麼細，需要各地自行做好，確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力」。
被中國氣到！濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」 網笑翻：日本人高級嘲諷
濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！日網氣炸轟中共：流氓行為
步台灣藝人後塵？日本藝人接連表態「永遠支持一中」：中國是第二故鄉
中國官員囂張插口袋送客後！日媒爆「轉身偷擁抱日企」：安心在中國經營
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 5 小時前
被中國氣到！濱崎步IG狂轉發「繁體中文報導」 網笑翻：日本人高級嘲諷
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，原因僅說是「不可抗力因素」，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。濱崎步除了在IG吐露心聲之外，這幾天濱崎步也頻頻在IG限時動態中轉發「繁體中文報導」，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 16 小時前
