濱崎步上海演唱會喊卡! 網敲碗來高雄 陳其邁:不該受政治干擾

南部中心／劉尹淳、謝耀德 高雄市報導

日本歌后濱崎步，11月29日原本要在上海開唱，卻在演出前一天，遭中國政府以＂不可抗力＂為由取消，現在就有網友敲碗，乾脆來高雄開唱。市長陳其邁受訪時表示，自己也很喜歡濱崎步，演唱會不該受到政治干擾，但一切仍要看濱崎步的時間是否能配合。

濱崎步上海演唱會被取消！ 網敲碗來高雄、陳其邁給答案了

高雄市長陳其邁坦言很欣賞濱崎步，是否會邀請濱崎步來高雄開唱，要看她的時間能否配合。（圖／民視新聞）

日本歌后濱崎步，原本29號要在上海舉辦演唱會，上萬張門票早就銷售一空，卻在演出前一天，遭到中國政府施壓，演出被迫取消。但歌后的氣度就是不同，濱崎步在社群平台證實，自己依舊換上舞台裝，獨自站上沒有半個觀眾的舞台，賣力演出，敬業的精神，在網路上掀起相挺的聲浪，有網友敲碗，乾脆來高雄開唱，我們不會莫名取消演出。民眾表示，最近演唱會好像都是韓國的比較多，可以請個日本的，就是很希望濱崎步可以來高雄辦演唱會、如果濱崎步來高雄，我肯定支持，因為太喜歡濱崎步了。

廣告 廣告

濱崎步上海演唱會被取消！ 網敲碗來高雄、陳其邁給答案了

獨自站上完全沒有觀眾的舞台，濱崎步仍舊賣力演出，獲得廣大好評，甚至有網友敲碗濱崎步到高雄開唱。（圖／翻攝畫面）

歌后濱崎步，今年8月，第三度來台，站上台北小巨蛋開唱，還用中文和粉絲互動，親民作風，讓高雄市長陳其邁也被圈粉，坦言很欣賞濱崎步，認為演唱會不該受到政治干擾。高雄市長陳其邁表示，演唱會、藝術文化不應該受到政治的干預，我們也鼓勵多元的一個文化，所以這當然也要看她個人，是不是她的時間可以配合，我個人是非常喜歡她啦，當然是非常歡迎她能夠來。被譽為演唱會之都的高雄，是否會邀請濱崎步到高雄開唱，陳其邁沒把話說死，先賣個關子，讓粉絲倍感期待。

原文出處：濱崎步上海演唱會被取消！ 網敲碗來高雄、陳其邁給答案了

更多民視新聞報導

濱崎步上海演出遭喊卡! 中國粉絲轟:政治不要碰音樂

濱崎步公開「對空氣演唱」震撼高清畫面！馬甲緊勒「女王峰細腰」網看跪

濱崎步中國演唱會遭取消「仍上台演唱」！1動作點名台灣網驚：高招反擊

