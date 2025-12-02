濱崎步上海演唱會無預警喊卡！恩師吐中斷內幕：像在殺雞儆猴

松浦勝人是濱崎步的恩師兼前男友。（圖／翻攝自濱崎步IG）





日本天后濱崎步（Ayu）近日被中、日緊張關係波及，導致上海演唱會在前一天被取消，事後她獨自面對1.4萬個空位完成演出，相當敬業，而濱崎步恩師、唱片公司AVEX（愛貝克思）會長松浦勝人昨（1）日也在社群平台發文坦言：「像是在殺雞儆猴一樣，很可怕」。

日本首相高市早苗日前發布「台灣有事」言論，

引爆中日外交危機，濱崎步原訂於上月29日在上海的演出也臨時於演出前一天遭到取消，讓團隊相當無奈，而濱崎步也痛心發布長文表示：「我仍然無法相信，也無法用言語表達，這個階段現在必須在沒有機會的情況下就被取消」，並向所有工作人員及粉絲致歉。

松浦勝人在社群平台還原濱崎步演唱會遭取消當天的場景。（圖／翻攝自X）

而愛貝克斯公司會長松浦勝人，同時也是濱崎步的前男友兼恩師，1日在社群平台X（前推特）寫下：「上海公演的前一夜，一切在無聲中崩塌。像是在殺雞儆猴一樣，很可怕，那句無意間流露的心聲，一直留在我心裡。」

松浦勝人形容當時的場景宛如「大人們被逼到絕境的景象，光是觸碰就會讓人顫抖般沉重。」心情更像置身在電影場景中，迷失般度過。而有網友質疑：「既然知道會取消，為什麼還要繼續進行？」他則無奈回應，原先主辦單位告知活動將如期舉行，沒想到到了當天卻突然宣布取消，且絲毫沒有任何商量的空間。‘



