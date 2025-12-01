濱崎步上海演唱會突取消！面對1.4萬空位登台完唱 會長松浦揭「臨時喊卡」內幕

濱崎步面對1.4萬空位仍完成演出。IG@a.you

日本天后濱崎步原定於11月29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，卻在前一天被主辦單位以「不可抗力因素」突然宣布取消，雖然活動無法如期進行，濱崎步仍於30日晚間在社群平台分享當晚的演出畫面，她站上空無一人的場館舞台，與樂隊及舞者一起完成全套演出，展現極致敬業態度，對此，會長松浦勝人也公開演唱會臨時喊卡背後的真相。

面對1.4萬空座仍專業開唱 濱崎步感謝全球歌迷

從濱崎步曝光的照片中可見，現場14,000個座位全數空蕩，但濱崎步仍保持自信笑容完成演出，她在貼文寫下：「雖然有14,000個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，對我來說是最難忘的演出之一。我感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家……」她也提到即便沒有觀眾，她依然將粉絲的愛轉化成舞台能量，音樂能夠跨越一切障礙。

濱崎步敬業態度令人感動。翻攝IG@a.you

天后安撫粉絲 要與中日團隊一起前進

針對取消風波，濱崎步也在 IG 安撫粉絲，表示自己很好，希望粉絲們別為她擔心，並強調自己正與工作團隊一起前進，她寫道：「娛樂應該是連接彼此的橋樑，我希望能站在創造那座橋的一方。」字句中展現她面對逆境仍保持溫柔與堅定的態度。

松浦勝人曝光內幕 當局當天突下令中止

在演唱會取消原因引發各界揣測之際，濱崎步恩師、前愛貝克斯會長松浦勝人也透露內情，表示上海公演前一晚，「一切突然無聲崩塌」，他形容現場氛圍像被示威般可怕，並指出：「當地主辦單位一直向我們確認會舉行，但活動當天，當局突然發布『不容討論的中止通知』。」面對網友質疑為何不提前取消，他無奈回應：「當局是在最後一刻才下令，我們也只能接受。」語氣充滿無力與遺憾。



