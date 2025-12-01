濱崎步上海演唱會突喊卡 粉絲敲碗來高雄 陳其邁給答案了
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位以「不可抗力因素」突襲式取消，外界普遍認為疑似與中日關係緊張有關。有不少粉絲敲碗快找濱崎步到高雄開唱，高雄市長陳其邁直說，他非常喜歡濱崎步，但要看對方時間能否配合。話鋒一轉，他痛批，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預，用這種粗暴方式取消，「我覺得是非常不可取」。
濱崎步上海演唱會無預警喊卡，儘管如此，濱崎步仍在1.4萬個空席前堅持演出，華麗舞台服裝、全力演唱的身影曝光後，引發全球粉絲心疼與讚嘆，不少人直呼「敬業到想哭」，濱崎步事後也在IG瘋狂轉載台灣媒體報導抒發心情。
針對網友敲碗「高雄能不能邀她來開唱？」陳其邁回應，他個人非常喜歡濱崎步，她非常有自己的風格，而且台灣有非常多她的歌迷。高雄近年演唱會熱絡，許多天團都來到高雄演出，歡迎更多天團或像濱崎步等非常傑出、國際知名的藝人能來到高雄，鼓勵多元的文化，但一切仍需看濱崎步個人時間是否能配合，當然非常歡迎她能夠來。
陳其邁也強調，演唱會應該是一種自由氣氛的展現，才能讓產業蓬勃發展，演唱會、藝術文化不應該受到政治的干預，能夠讓它們自由表現，當然才會有更蓬勃的演唱會產業，如果用這種粗暴方式取消，「我覺得是非常不可取」。
此外，根據最新網媒民調顯示，陳其邁滿意度破8成、年輕族群甚至突破9成，是否與演唱會經濟有關？他回應，感謝市民支持，高雄正處於產業與城市轉型關鍵期，演唱會經濟及觀光的帶動，能讓高雄6成服務業人口獲得更好的收入，而城市平衡發展也非常重要，他會根據民調結果參考持續努力，讓市民能夠過好生活。
據統計，民國114年截至11月底，計有Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D＆E、RAIN、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACK PINK、TWICE等，國內外知名藝人在高雄舉辦共逾103場演唱會，共吸引近136萬人次，已創造逾44億觀光產值
民國112年117場（139萬人次、45億產值）、113年157場（171萬人次、57億產值），顯示高雄演唱會經濟成功帶動城市觀光、人流與產業經濟。
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 2 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 1 天前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》即日起於新北市空軍三重一村老眷村演出將近一個月，首演三日場次皆已全部完售，28日吸引包括立法院長韓國瑜與九十八歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀！職業病！」，他應觀眾要求、加碼清唱「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 19 小時前