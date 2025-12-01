濱崎步上海演唱會突喊卡 粉絲敲碗來高雄 陳其邁給答案了

濱崎步對1.4萬空席演唱，釣出本尊揭真相。（圖／大步整合行銷提供）

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位以「不可抗力因素」突襲式取消，高雄市長陳其邁痛批，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預，用這種粗暴方式取消，「我覺得是非常不可取」。（柯宗緯攝）

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位以「不可抗力因素」突襲式取消，外界普遍認為疑似與中日關係緊張有關。有不少粉絲敲碗快找濱崎步到高雄開唱，高雄市長陳其邁直說，他非常喜歡濱崎步，但要看對方時間能否配合。話鋒一轉，他痛批，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預，用這種粗暴方式取消，「我覺得是非常不可取」。

濱崎步上海演唱會無預警喊卡，儘管如此，濱崎步仍在1.4萬個空席前堅持演出，華麗舞台服裝、全力演唱的身影曝光後，引發全球粉絲心疼與讚嘆，不少人直呼「敬業到想哭」，濱崎步事後也在IG瘋狂轉載台灣媒體報導抒發心情。

針對網友敲碗「高雄能不能邀她來開唱？」陳其邁回應，他個人非常喜歡濱崎步，她非常有自己的風格，而且台灣有非常多她的歌迷。高雄近年演唱會熱絡，許多天團都來到高雄演出，歡迎更多天團或像濱崎步等非常傑出、國際知名的藝人能來到高雄，鼓勵多元的文化，但一切仍需看濱崎步個人時間是否能配合，當然非常歡迎她能夠來。

陳其邁也強調，演唱會應該是一種自由氣氛的展現，才能讓產業蓬勃發展，演唱會、藝術文化不應該受到政治的干預，能夠讓它們自由表現，當然才會有更蓬勃的演唱會產業，如果用這種粗暴方式取消，「我覺得是非常不可取」。

此外，根據最新網媒民調顯示，陳其邁滿意度破8成、年輕族群甚至突破9成，是否與演唱會經濟有關？他回應，感謝市民支持，高雄正處於產業與城市轉型關鍵期，演唱會經濟及觀光的帶動，能讓高雄6成服務業人口獲得更好的收入，而城市平衡發展也非常重要，他會根據民調結果參考持續努力，讓市民能夠過好生活。

據統計，民國114年截至11月底，計有Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D＆E、RAIN、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACK PINK、TWICE等，國內外知名藝人在高雄舉辦共逾103場演唱會，共吸引近136萬人次，已創造逾44億觀光產值

民國112年117場（139萬人次、45億產值）、113年157場（171萬人次、57億產值），顯示高雄演唱會經濟成功帶動城市觀光、人流與產業經濟。

