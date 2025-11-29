濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆





中日關係持續緊張之際，日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在開唱前一天突接到「演出取消」通知。儘管正式演出被迫喊停，濱崎步仍堅持換上原訂造型，走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。

濱崎步上海演唱會突喊卡

濱崎步本月27日抵達上海，並在社群向粉絲報平安，強調舞台已近乎完成，她甚至因香港宏福苑大火，主動要求取消紅色服裝與火焰特效，並呼籲粉絲穿黑衣追悼，展現高度敏感度與體貼。

廣告 廣告

然而28日上午，她在限動震驚宣布：「舞台全部搭建完成後，我突然接到中止演出的要求」，這場共售出逾一萬四千張門票、動員數百名中日工作人員的大型演唱會，就在前一天被取消，理由未明，讓粉絲與團隊都難以接受。

粉絲怒批主辦：「毫無誠意」、「前一天才通知太離譜」、「該給合理補償與交代」，截至目前主辦尚未公布處理方式。

濱崎步上海演唱會主辦單位宣布演出取消。／圖片來源：微博＠可莱可

濱崎步獨自一人登台

雖然無法與觀眾見面，濱崎步仍決定「以歌手的方式」完成承諾，她換上華麗造型，踩著高跟鞋走上空蕩蕩的場館，面向全是空椅子的觀眾席，一首歌、一首歌地唱完全場曲目。工作團隊全程默默陪伴錄影，她承諾在「合適時間公開」，至少讓粉絲看見她本來準備獻給大家的舞台。

有網友貼出濱崎步獨自一人登台演出的畫面。／圖片來源：微博＠HeyWarWars、微博＠有LIVE

有網友在微博發文，透露在場外也能聽到濱崎步上台演出的聲音。／圖片來源：微博＠有LIVE

空場畫面曝光後網友心碎又感動：「天阿太荒謬也太心疼步姐和粉絲」、「這個應對給100分！太寵粉了」、「他的地位遭受這種待遇也太屈辱了吧…」、「她一個人在台上表演有多難過，為什麼突然取消啊，難過」、「這就是一生懸命的職業道德，令人敬佩」。

此次事件被外界普遍視為與近期緊繃的中日關係有關，特別是在日本首相高市早苗日前於國會表示「台灣有事即日本有事」後，中國官方強烈反彈，多名日本藝人中國行程陸續被取消或延後。

大槻真希表演遭「強制斷電」

除了濱崎步的演出被取消以外，同一天晚間，在上海「遊戲嘉年華2025」活動中，日本歌手大槻真希演唱《海賊王》片尾曲〈memories〉到一半，舞台螢幕與燈光突然全黑，工作人員疑似因主管要求「直接拉掉電閘」。

她的麥克風被收走，隨即被帶離舞台，演出當場中斷，現場觀眾滿是錯愕，許多網友痛批：「連一首歌的自由都容不下」、「追星人還想政治歸政治？」、「其實他們國民也是很崩潰…. 中共政府真的要確定耶…」。

濱崎步與大槻真希兩起事件同日發生，引爆三地網路激辯，不少日本網友認為這是「侮辱行為」、中國網友則有人認為是「不可抗力」、台灣網路社群則多傾向批評中國對文化過度控管，那大家怎麼看呢？

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

