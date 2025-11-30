濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家

雖然原定於 29 日在上海舉辦的演唱會臨時宣布取消，但日本歌手濱崎步仍在原定場館舉辦「無人演唱會」，相關舉動獲得大量粉絲支持。 圖：翻攝自濱崎步IG(資料照)

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。

在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。

濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的人，我至今也仍如此堅信著」。

許多粉絲也在貼文下方留言回應，對濱崎步舉辦「無人演唱會」的行為表示讚賞，甚至有中國粉絲以日文留言回應，對近期政治問題導致的一系列意外事件表示遺憾。該名粉絲強調，政府的立場不能代表所有一般民眾的想法，「希望妳能理解」。另外也有網友指出，其實很多中國年輕人喜歡日本流行文化，甚至就連中國的社群媒體都存在大量批評演唱會取消的聲音，「我們期待早日恢復日本旅遊，並能再次於中國參加妳的演唱會」。

除了粉絲與網友外，黃秋生也對濱崎步舉辦「無人演唱會」的舉動表示支持，並透過 Facebook 發布貼文，稱讚濱崎步是「 a real artist 」。面對以「演唱會被取消後，不會有燈光、電力」為由，指控相關消息為「假新聞」的網友，黃秋生也發表回應，強調「彩排是可以有電的」，其他網友也補充稱，濱崎步本人已透過 Instagram 證實相關消息了，「你還在夢裡面嗎」？

