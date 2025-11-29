濱崎步上海演唱會被取消 獨唱錄全場

日本歌手濱崎步原定29日在上海東方體育中心舉辦演唱會，但被迫臨時取消。（圖取自instagram.com/a.you/）

本報綜合外電報導

日本天后濱崎步原訂於29日在上海開唱，因中日關係最近緊張，許多日本歌手演唱會紛紛取消，濱崎步也正式宣布「演唱會取消」，造成許多歌迷不捨。

濱崎步原定29日在上海體育館開唱，上萬張門票幾乎售罄，整個團隊200人花了5天完成舞台搭建。沒想到就在前一天，被主辦臨時通知演唱會取消，引發大批粉絲不滿。

之前濱崎步為了替香港宏福苑大火致哀，主動調整演唱會內容，呼籲粉絲避免穿紅色系服裝與取消火焰特效，沒想到取消通知卻在28日晚間毫無預警下達，讓她與團隊一度難以置信。

不過儘管演出喊卡，濱崎步不想讓粉絲失望，她穿著演出服登上空無一人的舞台，面對空蕩的觀眾席將完整演唱會認真唱一次，並全程錄製下來，並會在合適的時間公開，送給原本應該在場的歌迷。

社群上流出她演出的畫面後，讓粉絲心疼又感動「僅僅是為了給粉絲一個交代，太敬業了」、「沒有觀眾，卻成就最有感染力的舞台」。不過目前濱崎步方面尚未證實錄製內容，但這個舉動已讓粉絲感動不已。

除了濱崎步的取消演唱，28日大槻真希在上海「遊戲嘉年華2025」活動，演唱《海賊王》片尾曲時，卻突然被中止，電源被切斷，兩名工作人員上台拿走麥克風，將她帶離舞台，隨後主辦方廣播宣布「演出到此結束」，令現場觀眾震驚。