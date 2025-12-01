濱崎步上海演唱會被取消"轉來高雄"? 陳其邁:看主角時間能否配合

生活中心／綜合報導

日本歌后濱崎步，上週六原本要在上海開唱，卻在演出前一天，遭中國政府以＂不可抗力＂為由取消，現在就有網友敲碗，乾脆來高雄開唱。市長陳其邁受訪時表示，自己也很喜歡濱崎步，演唱會不該受到政治干擾，但一切仍要看濱崎步的時間是否能配合。

日本歌后濱崎步，原本29號要在上海舉辦演唱會，上萬張門票早就銷售一空，卻在演出前一天，遭到中國政府施壓，演出被迫取消。

但歌后的氣度就是不同，濱崎步在社群平台證實，自己依舊換上舞台裝，獨自站上沒有半個觀眾的舞台，賣力演出。敬業精神，在網路上掀起相挺的聲浪，有網友敲碗，乾脆來高雄開唱，我們不會莫名取消演出。

廣告 廣告

濱崎步上海演唱會被取消！ 網敲碗來高雄、陳其邁給答案了

演出前一天，遭到中國政府施壓，演出被迫取消（圖／民視新聞）

民眾：「（最近演唱會）好像都是韓國的比較多，可以請個日本的哈哈，就是希望濱崎步可以來來高雄嗎對來高雄。」

民眾：「肯定肯定會（支持），（怎麼說）因為也是蠻喜歡她的，所以如果有機會來（高雄）一定會去。」

濱崎步今年8月，才剛站上台北小巨蛋開唱，還用中文和粉絲互動。三度來台，展現高人氣，下次有沒有機會南下高雄？市民敲碗，市長陳其邁，那當然是很歡迎。

濱崎步上海演唱會被取消！ 網敲碗來高雄、陳其邁給答案了

濱崎步在社群平台證實，自己依舊換上舞台裝，獨自站上沒有半個觀眾的舞台（圖／民視新聞）





高雄市長陳其邁：「演唱會藝術文化不應該受到政治的干預，我們也鼓勵多元的一個文化，所以這當然也要看她個人，是不是她的時間可以配合，我個人是非常喜歡她啦，當然是非常歡迎她能夠來。」

高雄今年憑藉多場演唱會，擦亮演唱會之都的金字招牌。在中國吃閉門羹的濱崎步，移師高雄嗎？陳其邁，沒把話說死，但已經輸給高雄多次的台北市，市長蔣萬安，則喊話步姐，能不能，和我留在台北。

台北市長蔣萬安：「我在這邊再喊一次，絕對歡迎濱崎步，再次來台北開演唱會，而且一定會給予全力協助。」

北高遞橄欖枝，希望濱崎步來台開唱，呼吸自由民主空氣。

原文出處：濱崎步上海演唱會被取消！ 網敲碗來高雄、陳其邁給答案了

更多民視新聞報導

愛河引進水上巴士？陳其邁回應了

美AI公司貸94億替小紅書買輝達高階晶片 中企「借道日本」手法曝光

濱崎步上海演唱會遭取消！她說：教訓到的是中國人！

