濱崎步上海演唱會被迫取消！ 證實「錄製無人演唱會」：唱完第1首歌到安可曲

濱崎步上海演唱會被迫取消，最終她決定錄製「一人演唱會」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

日本歌手濱崎步原定於11月29日在上海舉行演唱會，卻在開唱前一天收到中止公演通知，讓濱崎步與工作團隊錯愕不已，但為了不讓粉絲失望，她決定錄製一場「無人演唱會」，並表示預計會在適當時機公開，讓無法到場的粉絲能看到演出。

濱崎步與演唱會中日工作人員合照。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步29日在社群媒體轉發相關報導，表示「我們昨天接到取消演唱會要求後，在沒有觀眾的情況下，從第一首歌到安可曲完整地演出完才離開會場。所有演出者與工作人員都全力投入，像是我們原本應該面對1.4萬名的TA（濱崎步粉絲名稱）一樣的熱情，完成了這場舞台演出」。濱崎步透露，未來將在「適當時機」公開，讓粉絲們能看到同樣規格的演唱會，以彌補無法到場粉絲的遺憾。

濱崎步證實錄製「無人演唱會」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

據悉，近日因日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中日關係緊張，導致部分日本藝人在中國的演出陸續遭到取消，而濱崎步也在28日收到中止公演通知。

在收到演唱會取消通知後，濱崎步28日在IG表示，自己無意針對不熟悉的政治或敏感議題發表評論，但對於日本與中國共約200名辛苦準備多日的工作人員、表演者與粉絲，她深感歉疚與不捨，「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起」。

