濱崎步上海演唱會遭中狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

娛樂中心／綜合報導





日本天后濱崎步原定於上海舉辦演唱會，突發遭到中國主辦方強行取消，濱崎步事後在社群PO出自己在空無一人會場完成演唱的畫面，沒想到卻被中國方強凹不實、照片為外流彩排畫面，濱崎步本人則堅稱是面對1.4萬個空座位，從頭到尾完成演出，化妝師也出面透露濱崎步當天淚灑演唱會執意完成的壯烈現場，濱崎步返回日本後，則曬出自己登上節目畫面，霸氣喊出「前進宣言」，透露自己不會被擊垮。





濱崎步「上海空氣演唱會」遭中國狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

濱崎步上海「空氣演唱會」持續引發討論。（圖／翻攝自IG@a.you）

廣告 廣告

濱崎步上海演唱會臨時被中國官方喊卡，為了回應粉絲的心情，濱崎步面對上萬空氣座位，依舊從頭到尾完成演出，更在社群曬出畫面，感嘆是「最難忘的演出」，針對中國媒體反駁「空氣演唱會」為不實言論，濱崎步團隊強調確實有完成演出，天后本人返回日本之後，更在IG曬出登唱日本歌謠祭節目錄製的華麗身影，只見他面對鏡頭露出自信笑容，並在貼文喊出：「I keep moving forward, because I am ayu.（我會繼續向前行，因為我是濱崎步！）。」。

濱崎步「上海空氣演唱會」遭中國狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

濱崎步返回日本錄製歌謠祭節目。（圖／翻攝自IG@a.you）





濱崎步返回日本現身錄製節目的畫面，也被網友認為日本節目製作組相挺濱崎步的證明，濱崎步公開貼文也吸引追蹤天后帳號超過160萬名粉絲到場按讚應援，許多人都留言為他打氣：「濱崎步最棒了！」、「狀態好好！」、「小步就這樣維持自己本色真是太好了，謝謝你！」、「最喜歡小步了，好漂亮！」、「台灣也隨時歡迎你來舉辦演唱會！」、「看到想哭」、「台灣的粉絲都支持你」、「能看到小步演出好幸福」。





濱崎步「上海空氣演唱會」遭中國狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

濱崎步喊出自己「會繼續前進」，感動上萬粉絲。（圖／翻攝自IG@a.you）









濱崎步「上海空氣演唱會」遭中國狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

粉絲誇讚濱崎步不畏風波「狀態絕佳」。（圖／翻攝自IG@a.you）













原文出處：濱崎步「上海空氣演唱會」遭中國狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

更多民視新聞報導

47歲濱崎步布料太薄起伏被看光！「超扯比例」粉驚：還在進化

33歲日本國民女偶像「狂讚高市早苗」不甩中國！小粉紅大崩潰了

濱崎步上海「空氣熱情開唱」中方辯不實！社長親爆出內幕：像殺雞儆猴

