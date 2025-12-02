濱崎步上海演唱會遭取消「仍空唱全場」 財經網美：一次惹火「2女王等級人物」

濱崎步上海演唱會遭取消「仍空唱全場」。（翻攝濱崎步臉書）

中日近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論關係日益升溫，中國方面多次對日本各產業出手，日本天后濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消，不少粉絲因此不滿。對此，財經網美胡采蘋今（2）日發文說，「一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物」。

胡采蘋指出，其實濱崎步貼出無人演唱會照片，就是她不服處置的意思，日本人是超級拗的民族，胡采蘋表示，以前跟日本廠商合作展會的時候，竟然不可以依照現場的情況，臨時變更攤位佈置，他們會非常為難，「我本人則是滿頭霧水，不知道在為難什麼」。

「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命」，胡采蘋表示，尤其是現代女性更加不服不公正的處置，「因為我們這一代人都是從男性主導的世界成長起來的，我們心裡都很清楚，如果我們不清楚劃出自己的界線，輕易的退讓了，那就會導致對方侵門踏戶、軟土深掘，永遠沒有我們的位置」。

胡采蘋表示，因此事業有成的女性是更加不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲，就算表面上不能發作，「但一定會想盡辦法熬出頭，給你一個迎頭爆擊，讓你永不超生」。

胡采蘋表示，「如果你一定要強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，你就要知道你的後果一定會非常慘，你一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物」。

胡采蘋指出，自民黨很長時間都沒有修憲等級的國會席次了，一直被公明黨牽制，現在中共自己叫公明黨解除聯合執政，想要拆台高市早苗，沒想到被右派維新黨遞補，然後中共再惹毛曾經的日本歌壇一姐濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。「勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們，被中國外交部否定舊金山和約、台灣還給日本的第一天，一整天都要喝京都宇治皇室御用抹茶呀」！

