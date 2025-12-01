濱崎步上海演唱會遭取消！她說：教訓到的是中國人！
論壇中心／綜合報導
日本流行天后濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，演出前一天卻無預警以「不可抗力因素」被取消，但她仍在現場無觀眾的情況下完成演出，並透過社群平台分享演出畫面。資深媒體人詹凌瑀認為，中國打壓濱崎步，真正教訓到的並不是日本人、而是中國人，演唱會喊卡對中方的影響比對日方還大。
詹凌瑀在《台灣向前行》節目中指出，濱崎步的演唱會在中國一定有負責演出事務代理的公司，也會有相關的工作人員，現在演唱會不辦要退票，相關的成本都已經投入，如此代理公司的損失會有多少？況且還有合約違約的問題。另外，再加上從中國各地來到上海參加演唱會的人，飯店及其他行程都已經訂好，「你說停就停，這一些人的損失有沒有想過」？
同場來賓、身為濱崎步忠實歌迷的政治評論員黃益中也特別強調，濱崎步這位女性「不是中國人能夠想像的」，當年曾經為了恩師不惜與唱片公司槓上。黃益中指出，濱崎步的個性堅毅，這次上海演唱會「你不讓我粉絲進來，沒關係，我照樣唱給你聽」，還在社群平台不斷轉發台灣媒體報導的限時動態，就是一個無聲的抗議。黃益中認為，濱崎步可能從此就損失了中國14億人口的市場，但沒有那14億人口，濱崎步一樣是巨星，是全亞洲、全世界的巨星，「濱崎步就是濱崎步」。
原文出處：濱崎步上海演唱會被迫取消！詹凌瑀：其實真正教訓到的是中國人！
