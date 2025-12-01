濱崎步上海演唱會遭取消 蔣萬安、陳其邁招手歡迎來台登台

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係惡化。日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被取消後，仍在無觀眾情況下完成演出。高雄市長陳其邁今天表示，中國大陸粗暴方式非常不可取，他個人很喜歡濱崎步，歡迎她來高雄。台北市長蔣萬安也表示，台北絕對歡迎濱崎步再來台北辦演唱會，且會繼續給她驚喜。

日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被取消後，仍在無觀眾情況下完成演出。高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安1日都表示歡迎濱崎步來台。圖為濱崎步7月30日搭機抵達台灣，提前為8月初在台北小巨蛋的演唱會做準備。（中央社資料照）

中日關係緊張，中國方面最近不斷取消日本藝人的活動，引發爭議。濱崎步原定在上海舉行的演唱會取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪時表示，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預；中方用這種粗暴的方式，非常不可取。對於濱崎步事件，陳其邁說，他個人很喜歡濱崎步，濱崎步很有自己的風格，在台灣也有非常多的歌迷，演唱會應該要有自由的氣氛，才會蓬勃發展。很多國際知名歌手和團體都到高雄演出，他也歡迎濱崎步到高雄，但要看濱崎步的時間是不是能配合，「我個人非常喜歡她，一定非常歡迎她來」。

日本歌手濱崎步原定在中國上海舉行的演唱會被取 消。高雄市長陳其邁（圖）1日接受媒體聯訪表示， 中方粗暴方式非常不可取，很多國際知名歌手和團體都到高雄演出，他也歡迎濱崎步到高雄。（中央社）

談到演唱會經濟，陳其邁說，高雄正在轉型關鍵期，包括產業轉型及城市轉型，最重要是如何讓高雄經濟活絡，包括高科技產業投資等；而演唱會經濟帶動觀光產業，讓服務業有更好收入，對城市發展很重要。

日本歌手濱崎步上海演唱會遭取消，仍在無觀眾情況下完成演出。台北市長蔣萬安（右二）1日在市議會接受媒體聯訪時表示，台北絕對歡迎濱崎步再來辦演唱會，且會繼續給她驚喜。（中央社）

蔣萬安今天出席台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪，被問到是否會心疼濱崎步時說，濱崎步今年來台北小巨蛋舉辦演唱會，市府特別送上小籠包、鳳梨酥，他也親手寫卡片送濱崎步，並送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以台北絕對歡迎濱崎步再來台北，而且會繼續給她驚喜。

媒體追問，是否再邀請濱崎步來台北舉辦演唱會。蔣萬安說：「我們非常歡迎。」