濱崎步上海演唱會遭取消 蔣萬安招手 他轟「講幹話」：敢去雙城論壇幫她講話？

日本天后濱崎步上海演唱會遭取消，台北市長蔣萬安表示，台北歡迎她再來，周軒砲轟蔣萬安「講幹話」，敢不敢去上海「雙城論壇」幫濱崎步講話？ 圖：取自facebook.com/ayu.official

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」挺台言論，引發中國暴怒跳腳，祭出各項報復措施，日本天后濱崎步在上海的演唱會慘遭取消，但仍在無觀眾情況下完成演出。台北市長蔣萬安日前表示，台北絕對歡迎濱崎步下次再來辦演唱會。對此，政治工作者周軒砲轟蔣萬安「講幹話」，敢不敢去上海「雙城論壇」幫濱崎步講話？

日中關係緊張，中國最近不斷取消日本藝人的活動，濱崎步原定上個月29日在上海舉行的演唱會，在前一天被無預警取消，為了不讓粉絲及工作人員失望，濱崎步仍對著上萬空位完整唱完全場，並全程錄製。

「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」，周軒1日發文提及，濱崎步29日在上海，對著台下1萬4000個空座位唱完整場，令所有人動容。

針對蔣萬安說，「 台北，我們絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜！」，周軒開轟「蔣萬安不要講幹話啦」，蔣萬安12月下旬要去上海參加「雙城論壇」，「你敢不敢幫濱崎步講話？」

