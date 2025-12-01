濱崎步上海演唱會遭取消 蔣萬安：台北歡迎她再來

（中央社記者楊淑閔台北1日電）日本歌手濱崎步上海演唱會遭取消，仍在無觀眾情況下完成演出。台北市長蔣萬安今天受訪時表示，台北絕對歡迎濱崎步下次再來辦演唱會，且會繼續給她驚喜。

濱崎步原定在上海舉行的演唱會取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。

蔣萬安今天出席台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪，被問到是否會心疼濱崎步時說，濱崎步今年來台北小巨蛋舉辦演唱會，市府特別送上小籠包、鳳梨酥，他也親手寫卡片送她，並送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以台北絕對歡迎她下次再來，而且會繼續給她驚喜。

媒體追問，是否再邀請濱崎步來台北舉辦演唱會。蔣萬安說：「我們非常歡迎。」（編輯：蕭博文）1141201