濱崎步上海演唱會遭取消 陳其邁：歡迎來高雄

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被取消後，仍在無觀眾情況下完成演出。高雄市長陳其邁今天表示，中方粗暴方式非常不可取，他個人很喜歡濱崎步，歡迎她來高雄。

中日關係緊張，中方最近不斷取消日本藝人的活動，引發爭議。對此，陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪時表示，演唱會、藝術文化不應該受到政治干預；中方用這種粗暴的方式，是非常不可取的。

對於濱崎步事件，陳其邁說，他個人很喜歡濱崎步，濱崎步很有自己的風格，在台灣也有非常多的歌迷，演唱會應該要有自由的氣氛，才會蓬勃發展。

廣告 廣告

陳其邁說，很多國際知名歌手和團體都到高雄演出，他也歡迎濱崎步到高雄，但要看濱崎步的時間是不是能配合，「我個人非常喜歡她，一定非常歡迎她來」。

談到演唱會經濟，陳其邁說，高雄正在轉型關鍵期，包括產業轉型及城市轉型，最重要是如何讓高雄經濟活絡，包括高科技產業投資等；而演唱會經濟帶動觀光產業，讓服務業有更好收入，對城市發展很重要。

此外，陳其邁還被問到與民進黨高雄市長初選有關議題，他強調，幾名參選人都非常優秀和努力，彼此的競爭也是君子之爭，初選結果就交由市民決定。

根據市府觀光局統計，今年截至11月底，國內外知名藝人在高雄舉辦逾103場演唱會，吸引近136萬人次，已創造逾新台幣44億元觀光產值。顯示演唱會經濟成功帶動城市觀光、人流與產業經濟。

濱崎步原定在上海舉行的演唱會取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。（編輯：李淑華）1141201