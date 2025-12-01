濱崎步上海演唱會遭取消 1.4萬空位孤身開唱照曝光

日本歌手濱崎步日前原定在上海的演唱會被取消，不過她還是親自上台表演。（圖：臉書）

日本歌后濱崎步原定上個月29日將在中國大陸上海開唱，疑似因為中日關係緊張，演出前夕突然被主辦單位以「不可抗力」宣布取消，包含1.4萬名粉絲全都無法進場。面對突如其來的噩耗，濱崎步選擇在空無一人的演唱會舞台上照樣表演完所有曲目，並公開照片，讓粉絲相當感動。

雖然正式演出被迫喊停，濱崎步還是選擇留在會場，並依照原訂流程踏上舞台，面對空無一人的1.4萬個座位，從第一首唱到安可曲，完成「一人演唱會」。她還在限時動態澄清，這不是彩排，而是她真實地把整套表演唱完，希望在未來公開錄影作為回饋。

消息曝光讓粉絲相當感動，濱崎步也用英文寫下對粉絲的感謝，留言「面對1萬4000個空位，但我卻感受到了來自世界各地步迷們滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。我由衷感謝200位中國和日本的工作人員、樂團成員和舞者，是你們讓這個舞台得以實現」。