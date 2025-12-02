濱崎步上海演唱會「空場照唱」！攝影師認違規拍彩排反挨轟：引導風向
娛樂中心／綜合報導
11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過她仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製，事後在IG發出多張「無人演唱會」的照片，然而中國官媒《澎湃新聞》1日發文稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，表示其實是彩排時被工作人員偷拍的內容，並非真正演出。如今一名自稱攝影師的工作人員更出面以長文道歉，承認違規偷拍彩排，讓不少網友怒轟：「根本想引導風向」。
負責拍攝該場演出的攝影工作人員發文者賴宗隆公開道歉，他自稱是濱崎步上海演唱會攝影團隊工作人員之一，他在聲明中表示，「本人在藝人彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並於2025年11月28日18：00左右上傳至我的個人抖音帳號，發布了所謂『濱崎步在現場錄製一個人的演唱會』的不實訊息。這不實訊息被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體據此杜撰了『濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會』等虛假內容」。賴宗隆強調網路上流傳的說法均為錯誤延伸，造成外界誤解與主辦單位困擾，他本人也承諾將嚴守職業規範，不再犯下同樣錯誤。
但許多中國網友都看不下去，紛紛留言表示「欺負國人大部分上不了IG是吧，IG上歌手本人的帳號都證實了」、「濱崎步說了都不算，贏麻了」、「精神勝利到了這個地步嗎」、「真的好丟臉」、「濱崎步在IG發了照片的，現在來強行解釋，覺得丟臉就不要瞎搞，現在更藝術了」。
更多三立新聞網報導
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
昔傳病危加護病房搶救！本土劇男星暴瘦15公斤首現身 最新病況曝
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
濱崎步都發IG證實了！中國官媒崩潰拗：無人演唱會是假的 小粉紅也傻眼
其他人也在看
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 3 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 22 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
昔傳病危加護病房搶救！本土劇男星暴瘦15公斤首現身 最新病況曝
本土劇男星洪毛（紅毛，吳義文），9月25日驚傳突發重病送醫，不僅肝指數飆到8000多，甚至一度發出病危通知，情況十分危急。經過2個多月休養，他瘦了15公斤，日前與蘇晏霈、林柏妤、賴芊合一起參加車友婚禮，氣色看起來相當不錯。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前
許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。中時新聞網 ・ 12 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 23 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 天前
李安現身邱澤、許瑋甯婚宴！驚喜模仿新娘跳舞 網看了圈粉：好可愛
結婚4年的許瑋甯跟邱澤日前在台北文華東方酒店補辦婚宴，演藝圈多為大咖藝人更是齊聚一堂，堪稱三金典禮。其中，知名導演李安也受邀來到婚禮，在交談期間李安也模仿新娘許瑋甯，隨音樂起舞，讓網友直呼：「好可愛」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳柏霖紐西蘭婚禮喊卡！受閃兵案衝擊 人生大事「全面順延」
陳柏霖原訂於今年底在紐西蘭舉行婚宴、迎娶交往13年女友庭瑄，但因日前捲入「閃兵案」風波，不得不全面暫緩婚禮計畫。據了解，他近來心情相當煩悶，不僅需等待司法後續，原已敲定的婚宴流程也全面按下暫停鍵，延至何時仍無確切時間表。鏡報 ・ 1 天前
阿翰昔拍片遇低潮憂「被淘汰」 胡瓜鼓勵：若沒紅過，哪來的過氣？
百萬Youtuber阿翰近日擔任綜藝天王胡瓜Youtube頻道節目《下面一位》的來賓，用房東阿姨的角色相見歡，邊遊湖觀賞風景，邊看房子。胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，阿翰也和胡釋安年紀相仿，因此2人相當投緣；胡瓜也提到自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，早在多年前就私訊對方希望合作。中天新聞網 ・ 14 小時前