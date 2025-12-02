濱崎步上海演唱會「空場照唱」！攝影師認違規拍彩排反挨轟：引導風向

娛樂中心／綜合報導

11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過她仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製，事後在IG發出多張「無人演唱會」的照片，然而中國官媒《澎湃新聞》1日發文稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，表示其實是彩排時被工作人員偷拍的內容，並非真正演出。如今一名自稱攝影師的工作人員更出面以長文道歉，承認違規偷拍彩排，讓不少網友怒轟：「根本想引導風向」。

自稱攝影師的工作人員更出面以長文道歉。（圖／翻攝自微博）

負責拍攝該場演出的攝影工作人員發文者賴宗隆公開道歉，他自稱是濱崎步上海演唱會攝影團隊工作人員之一，他在聲明中表示，「本人在藝人彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並於2025年11月28日18：00左右上傳至我的個人抖音帳號，發布了所謂『濱崎步在現場錄製一個人的演唱會』的不實訊息。這不實訊息被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體據此杜撰了『濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會』等虛假內容」。賴宗隆強調網路上流傳的說法均為錯誤延伸，造成外界誤解與主辦單位困擾，他本人也承諾將嚴守職業規範，不再犯下同樣錯誤。

廣告 廣告

但許多中國網友都看不下去，紛紛留言表示「欺負國人大部分上不了IG是吧，IG上歌手本人的帳號都證實了」、「濱崎步說了都不算，贏麻了」、「精神勝利到了這個地步嗎」、「真的好丟臉」、「濱崎步在IG發了照片的，現在來強行解釋，覺得丟臉就不要瞎搞，現在更藝術了」。

更多三立新聞網報導

于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋

昔傳病危加護病房搶救！本土劇男星暴瘦15公斤首現身 最新病況曝

于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝

濱崎步都發IG證實了！中國官媒崩潰拗：無人演唱會是假的 小粉紅也傻眼

