濱崎步上海演唱會「突喊卡」傳改預錄 大槻真希唱一半「被請下台」網批野蠻

日本天后濱崎步在中國大陸的演唱會及相關日本藝人活動近期接連遭遇突發狀況。原定於上海舉行的濱崎步演唱會，在舞台搭建完成、彩排結束後的前一天，突然因「不可抗力因素」宣布取消，主辦方已啟動退票機制。同期在上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華2025活動中，日本歌手大槻真希演唱《航海王》歌曲時，也突遭麥克風中斷、舞台燈光消失等技術問題，最終被迫匆忙離場。這些事件被外界普遍認為與近期中日關係緊張有關。

日本天后濱崎步上海演唱會突喊卡。（圖／翻攝濱崎步IG）

濱崎步原計劃於2025年展開巡迴演出，八月才剛在台灣完成演出，接著預計在上海站繼續她的亞洲行程。然而，就在演出前一天，當地主辦單位突然發布公告，表示原定舉辦的演唱會因不可抗力因素取消，並已啟動退票機制。這讓許多粉絲感到十分惋惜，更多的是難以置信，因為當時舞台已經搭建完成，彩排工作也已結束，卻在最後一刻出現如此突發狀況。

面對這樣的情況，濱崎步在個人Instagram上發文安撫歌迷，她要大家不要擔心，並強調娛樂應該是連結人們的橋樑，而她希望自己能站在創造橋樑的那一方。在原定演唱會日當天，濱崎步還特別在社群媒體上發布限時動態問候粉絲。據傳出的消息指出，上海站的演出將改為預錄形式，濱崎步將對著空無一人的觀眾席演唱，以另一種方式陪伴她的歌迷。

大槻真希唱到一半時突然被斷電請下台。（圖／翻攝自X）

同樣在上海登場的萬代南夢宮嘉年華2025活動中，日本歌手大槻真希也遭遇了類似的突發狀況。當她正在演唱《航海王》經典片尾曲《Memories》時，先是麥克風被卡住，接著舞台燈光和動畫全部消失。現場觀眾起初以為是技術問題，但隨後工作人員緊急上台，大槻真希一臉震驚地匆忙離場，連帶下一個表演者的演出也宣布取消，原因同樣被解釋為「不可避免的情況」。

這兩起突發事件引發網友熱烈討論，許多人直呼太過誇張，甚至用「野蠻」兩字來形容這些處理方式。雖然官方未明確說明原因，但外界普遍將這些事件與近期中日關係緊張聯繫起來，認為政治因素可能是導致這些文化交流活動受阻的主要原因。

