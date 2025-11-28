濱崎步上海演唱會「被取消」遭拆台 無奈喊：花5天搭的

濱崎步8月時曾來台在小巨蛋連唱2天。大步整合行銷提供

「日本流行音樂女皇」濱崎步原定明（29日）將在上海開唱，今卻無預警在IG公布活動取消的噩耗。她無奈吐露自己與200位工作人員，花了5天才把上海的舞台全數搭建而成，不料今早核心團隊緊急被召集，接到「公演被要求取消」的通知。

濱崎步透露，「對於我並不了解的領域，我無意發表任何評論。我只是深感抱歉，我們沒能讓那將近100位辛苦付出的中國工作人員完成這場演出；同樣也對從日本橫跨大海遠道而來、約100名工作人員、舞者與樂手們無法站上舞台深感歉意。」

她接著說：「最令我難以接受、也不知該如何開口的，是舞台就此必須被拆除，而我甚至沒有機會親自向從中國全境、日本及世界各地前來的1萬4千名TA（粉絲名）們道歉。我真的非常抱歉。在混亂與悲痛的情緒中，我不斷思考自己是否還能做些什麼。但目前能做的，只有先將現況如實告知。請原諒我只能以這樣的方式向大家報告。」

濱崎步上海場發布取消公告。翻攝微博

濱崎步的亞洲巡演，6月從香港起跑，8月也曾來到台北小巨蛋，兩天共吸引2.6萬人次朝聖。而一向寵粉的她，昨見到香港大火的災情，還特別在IG發文為香港祈禱，沒想到一天後卻收到上海場演出「被取消」的消息，連天后自己都十分傻眼。



