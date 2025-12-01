濱崎步上海無人演唱會 中國媒體突指係偷拍遭質疑

（中央社台北1日電）日本歌手濱崎步11月29日上海演唱會遭中方強行取消後，她30日晚發布9張登台的「無人演唱會」照片，贏得一致好評。但中國媒體今晚突然聲稱，相關照片是一名賴姓攝影28日偷拍彩排畫面並上傳，「無人演唱會信息不實」，還附上其致歉聲明。然而不少人質疑，難道濱崎步上傳的是偷拍照片嗎？中方此舉有帶風向之嫌。

濱崎步11月28日公開發文，宣布她29日在上海的演唱會已被取消，並向演唱會工作人員、舞者、樂團成員及中國粉絲致歉。但她29日深夜發文，表示「我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場」，「所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出」。

11月30日晚間，濱崎步透過Instagram帳號，一連發布9張她的「無人演唱會」照片，畫面顯示她的服裝造型完整，現場燈光絢爛、紙花飛舞，舞台效果並未打折扣，且完整唱完原定所有曲目，且與工作人員共同向空著的觀眾席謝幕。

濱崎步並以英文發文，指「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到來自世界各地TA們（Team Ayu，濱崎步粉絲的縮寫）滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。感謝來自中日的200名工作人員、樂隊成員和舞者，讓這場舞台得以實現，由衷感謝你們」。

不過，澎湃新聞今晚突然以「所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實，係彩排期間被偷拍，攝影團隊人員公開致歉」為題發布消息，內容是一張「致歉聲明」並附簽名的截圖，沒有任何文字敘述。

這張聲明自稱，執筆者名叫「賴宗隆」，是濱崎步上海演唱會的攝像（影）團隊工作成員之一，他在「藝人（濱崎步）彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片」，並在11月28日下午6時左右上傳到自己的抖音帳號。

執筆者宣稱，許多自媒體未經查證擅自轉載，甚至杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」，對主辦方及演出造成困擾，對此深感懊悔，並承諾未來嚴守職業規範。

這一消息引起不少中國網友熱議，有人指「看來網路上很多事不可信」、「原來是自編自導的呀，信的人還真多」、「主權不容挑釁」、「不愧是小日本，就是愛騙」等語。

但一些中國網友及眾多海外網友質疑，「中途斷電強制中止演出（指大槻真希演唱會）也是假的？」、「濱崎步在IG上貼的，難道是這傢伙偷拍的照片？」、「這是欺負中國網民翻不了牆看IG吧？」、「鬧大了，趕快找個替死鬼出來洗地的吧。」（編輯：邱國強/陳慧萍）1141201