濱崎步上海無觀眾開唱 中國粉絲留言批評政治干擾
（中央社記者戴雅真東京30日專電）日本歌手濱崎步昨天原定在上海舉行的演唱會取消後，她證實「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」；中國粉絲留言批評無故取消演唱會的決定，強調（中國）政府的立場不能代表所有民眾的想法。
濱崎步28日在限時動態宣布上海演唱會取消，同時，她向參與演唱會籌備的工作人員、舞者、樂團成員以及粉絲表示歉意，「在沒有機會直接見面道歉的情況下，就只能把這個舞台拆掉，我至今仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」
她也表示，「在這混亂的心情下，我一直思考自己是否真的什麼都做不了，但目前除了這項公告之外，沒有其他能做的，請原諒我。」
濱崎步昨天深夜再次更新限動，引用香港媒體發布的報導。她透露，「正如同報導所寫，我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場。」
她接著寫道：「為了原本能見到的1萬4000名TA（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名），所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出。」
濱崎步也張貼了與工作人員的合照，留言給TA們表示，「我正與一路並肩作戰至今的團隊、中國所有的工作人員，以及日本的大家庭一起向前邁進。請不要擔心我。請找到那些能讓心靈變得滿足的正面事物，無論是多麼微小的事，然後保護好自己。」
她最後說，「娛樂應該是連接人與人之間的橋梁，而我希望自己能成為那個搭橋的人，我至今仍如此堅信著。」
對於濱崎步在無觀眾會場所做的完整表演，網路上湧現許多讚賞，「不愧是曾經創造一個時代的藝術家，太厲害了」、「真的太帥了」、「歌姬果然不同凡響」、「這才叫專業」。
還有中國粉絲以日文留言說，「我是喜歡妳的中國粉絲。這次因為最近的政治問題，給妳和整個演唱會工作人員帶來了麻煩，感到非常遺憾。希望妳能理解，政府的立場不能代表所有一般民眾的想法。」
留言說，「很多中國年輕人都非常喜歡日本的流行文化，在中國的社群媒體，也有很多人批評這次無故取消演唱會的決定。希望未來還能再見到妳。如果可以的話，希望妳能告訴日本的朋友們，中國人其實也很親切。我們也期待能早日恢復日本旅遊，並能再次在中國參加妳的演唱會。」
濱崎步2024年曾在上海、成都、寧波、廣州等4個城市舉辦演唱會。今年的公演除了日本場之外，還包括香港、新加坡、台北、杭州、北京，原定於29日在上海開唱，突然被喊卡，明年1月10日還有澳門場次。（編輯：唐佩君）1141130
