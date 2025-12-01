濱崎步上海無觀眾1.4萬空位開唱！賈永婕敲碗她來台：臨危不亂的藝術家

記者林汝珊／台北報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。對此，台北 101 董事長賈永婕也感動大讚她是「堅持到底的大藝術家」，並希望她能來台開唱。

濱崎步演唱會遭取消，仍賣力開唱。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步在IG公開了 9 張演唱會照片，畫面中，她造型完整、舞台燈光絢爛，舞群盡力演出、紙花飛舞，舞台效果完全不打折扣。但其中一幕，她與工作人員在台上謝幕，華麗燈光背後卻是一片空蕩的觀眾席，畫面令人感慨。她發文表示：「雖然是 1 萬 4 千個空座位，但我感受到來自世界各地 TA 滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。感謝中日 200 名工作人員、樂隊成員與舞者，讓這場舞台得以實現。」

粉絲看到演出畫面既難過又感動，台北101董事長賈永婕也在社群上聲援濱崎步：「非常可惜上一次濱崎步來台灣的演唱會我錯過了！大家快敲碗，請她再來台灣一次吧。她真的是一位臨危不亂、堅持到底的大藝術家。」

