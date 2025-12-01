濱崎步上海空唱引熱議 胡錫進：中國損失可能超過日方
日本流行音樂天后濱崎步因「不可抗力因素」，讓11月29日在中國上海的演唱會臨時喊卡，濱崎步事後照樣對著1.4萬張椅子空唱，事件曝光引發各界熱議。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進昨（30）日po文，指在這個時候取消演唱會，「對我方的損失已經可能超過對日方的損失。」
濱崎步雖在上海體育館的演唱會臨時喊卡，她仍依約定對著1.4萬張椅子照常開唱。她昨（30）日也在社群媒體po出「演唱會」照片，並留言寫下，「雖然有1.4個空位，但我深深感受到來自世界各地TAs（濱崎步粉絲）的滿滿愛意，這仍然是我人生中最難忘的演出之一。」後來她在IG限時動態轉發台灣媒體相關報導，讓許多粉絲感動湧入留言。
針對此事，胡錫進在微博po文，提到中國制裁日本是一步大棋，暫停日本藝人在中國演出，是其中的一部分。而這次強化對日制裁的決心，他認為這肯定會形成正面效應，但同時上海市和交通部門也減少了一塊消費，部分從外地已提前趕到上海的觀眾撲了空，還有大量已購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂了週末計劃。這些合在一起都是中方的損失。
胡錫進也透露，濱崎步演唱會前一天形成了特殊情形，這個時候取消它，「對我方的損失已經可能超過對日方的損失。」他認為，這次制裁日本，中國方占盡主動性，可說想怎麼打它就怎麼打它。但他強調，暫停日本藝人到中國演出，這肯定有較強的衝擊力，「包括老胡在內的絕大多數國人都是支持的。」這裡探討的基點是如何將每項具體制裁措施，讓絕大部分損失都發生在日本，防止它們落到中國這邊。
